Snart kan turister besøke den berømte stranden – dette er de nye reglene

Etter at flere av scenene fra filmen The Beach ble spilt inn på den thailandske stranden Maya Bay, ble bukten verdensberømt. At Leonardo DiCaprio spilte i hovedrollen gjorde nok ikke stranden mindre populær.

I 2018 mottok den verdensberømte bukten ca. 5000 besøkende hver eneste dag. Men i juni 2018 tok det slutt, da myndighetene i Thailand bestemte at det skulle være forbudt for turister å besøke bukten.

Truet naturområdet

Maya Bay ligger i nasjonalparken Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi i Thailand, og er en del av øygruppen Phi Phi Leh. Takket være suksess-filmen The Beach, har området vært en av landets mest kjente turistattraksjoner de siste to tiårene.

HOVEDROLLE: Leonardo DiCaprio spilte hovedrollen Richard i filmen The Beach som hadde premiere i 2000. Siden den gang har stranden Maya Bay blitt besøkt av turister fra hele verden. Foto: Jordan Strauss / AP

Oppmerksomheten har derimot preget området på godt og vondt.

I en uttalelse som ble sendt ut den 14. november, opplyser miljøministeren i Thailand at ett av målene med nedstengingen var å redde korallivet til bukten.

– Maya Bay har lenge mottatt interesse fra turister rundt om i hele verden. Men dette har også ført til at naturområdet har blitt dårligere, spesielt korallene, opplyser Varawut Silpa-Archa i uttalelsen.

Ifølge lokale tjenestemenn, skulle Maya Bay kun være stengt i fire måneder. Nedstengingen ble derimot utvidet med ytterligere to år, skriver CNN. Til tross for dette har turister fortsatt lov til å besøke de ytre grensene av bukten.

I uttalelsen kom det også frem at nedstengingen har vist til et positivt resultat, og at korallivet igjen har begynt å blomstre.

Nye regler for turister

Fra 1. januar 2022 vil det igjen være mulig å besøke den berømte stranden, men gjenåpningen kommer med flere forbehold.

Én av de nye reglene er at båter ikke lenger har lov til å kjøre inn i selve bukta. Fra nå av må passasjerene slippes av ved en brygge på baksiden av øyen.

Kun åtte hurtigbåter vil få lov til å legge til ved bryggen om gangen, og besøket per person vil begrenses til én time. Stranden holdes åpen mellom 10:00 og 16:00, og antall turister per runde begrenses til maks 300 personer.

I uttalelsen sa Varawut at regjeringen nå jobber med å sette opp de nye bryggene som skal stå klar den 1. januar 2022.