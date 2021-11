Van Gaal vet hvilke to nordmenn han ville valgt: – Han har alt!

ZEIST (TV 2): Den nederlandske landslagssjefen fikk spørsmål om hvilken Norge-spiller han ville hatt på sitt lag hvis han kunne valgt én. Etter å ha tenkt seg om måtte han trekke frem to.

Louis van Gaal har hatt en av fotballhistoriens mest meritterte managerkarrierer.

Champions League-seier med Ajax, VM-bronse med Nederland og seriegull med AZ Alkmaar er blant høydepunktene til mannen som også vant FA-cupen under et ellers skuffende Manchester United-opphold.

Han har også vunnet to ligagull med Barcelona i Spania og ett med Bayern München i Tyskland.

70-åringen har med andre ord jobbet med noen brukbare spillere: Frank Rijkaard i Ajax, Luís Figo i Barcelona, Franck Ribéry i Bayern München, Wayne Rooney i Manchester United.

For ikke å snakke om Arjen Robben, Robin van Persie og Virgil van Dijk på det nederlandske landslaget.

I år har han også satt seg inn i Norges landslag i forbindelse med oppgjørene i VM-kvalifiseringen. Og han har funnet seg noen favoritter.

– Hvis du fikk velge én spiller fra den norske troppen, hvem ville du valgt da?

– Jeg ville valgt mellom Martin Ødegaard og Kristian Thorstvedt, sier Louis van Gaal til TV 2.

Hyller Ødegaard og Thorstvedt

Ødegaard har ikke notert seg for mål eller assists i kvalifiseringen, men har vært en av Europas mest skapende spiller på landslagsnivå i år, og leverte trolig sin beste norske omgang etter pause mot Latvia på lørdag.

– Ødegaard er veldig kreativ og en veldig god pasningsspiller. Han kan spille ballen hvor han vil. Når medspilleren hans ber om ballen i en god posisjon, kan han gi ham ballen. Og han er en lagspiller. Han fortsetter å være en lagspiller. Det er veldig bra, forklarer van Gaal om valget av Ødegaard.

Thorstvedt har vært en åpenbaring for Ståle Solbakkens Norge. Ved nyttår sto han uten landskamper utenom den famøse nødlandskampen i november i fjor. Siden har han levert fem målpoeng (tre mål, to assists) på syv kamper i VM-kvalifiseringen.

– Thorstvedt kan gjøre alt! Han er venstrefotet, høyrefotet, han kan heade. Han er veldig smart i løpene sine i rom, sier van Gaal og nikker.

Mener Ødegaard valgte feil

I forbindelse med Norge-kamp på nederlandsk jord og Louis van Gaals sterke tilknytning til Ajax, føltes det passende å stille et av spørsmålene som har dominert rundt norske lunsjbord siden Martin Ødegaard signerte for Real Madrid i 2015:

– Burde han valgt Real Madrid eller Ajax?

– Det er et enkelt svar. Ajax ville vært den beste utdanningen. AZ er også et veldig fint sted for unge norske spillere å dra til, sier van Gaal.

For ordens skyld er det de to klubbene 70-åringen har ledet i Nederland i løpet av karrieren.

På spørsmål om van Gaals uttalelse om Ajax, svarer Martin Ødegaard:

– Jeg vil ikke dvele for mye ved det egentlig. Alle valgene jeg har tatt opp gjennom karrieren, har jeg tatt fordi jeg mener det var best der og da. Det står jeg fint ved fortsatt, sier Ødegaard.

Ødegaard: – Her jeg virkelig vokste opp

– Hva synes du om at van Gaal ville valgt deg og Thorstvedt fra det norske laget?

– Det er hyggelig å høre at han mener det. Han er en bra fotballmann som har opplevd mye, så det setter jeg pris på, sier Ødegaard.



Selv om han spilte to år i hollandsk fotball, for henholdsvis Heerenveen og Vitesse, spilte han aldri på Feyenoords stadion De Kuip.

Ødegaard er tydelig på at nederlandsk fotball har formet han som både spiller og menneske.

– Det var en veldig fin tid. Det er her jeg føler at jeg virkelig vokste opp og ble voksen. Jeg gikk til Spania da jeg var veldig ung, men så gikk jeg hit og lærte å ta ansvar. Det ble krevd av meg og jeg gjorde det. Så jeg har egentlig bare veldig gode erfaringer fra nederlandsk fotball, sier Ødegaard.

Tirsdag kan han loggføre nok en veldig god erfaring dersom han med kapteinsbindet rundt armen skulle lede Norge til VM-plass på bekostning av fotballstorheten Nederland.

Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00.