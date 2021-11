Kjempeskrell: Gruppeseieren røk for Italia

Nord-Irland-Italia 0-0

Sveits-Bulgaria 4-0

– Italia, for en skuffelse, skriver avisen La Gazzetta dello Sport.

Ettersom Sveits vant 4-0, måtte Italia ha vunnet 3-0 for å ta gruppeseieren. Italienerne endte med to mål svakere målforskjell, men var også bak på innbyrdes bortemål.

– Det er synd, for vi burde ha avgjort gruppen lenge før vi havnet her. Vi er nødt til å finne tilbake til det som har vært kjennetegnet vårt inntil i dag, sier Mancini, ifølge nettstedet Football Italia.

– Vi har bommet på to straffespark i avgjørende kamper, så det beviser at vi har hatt sjanser nok til å vinne, fortsetter han.

Mens den regjerende europamesteren stanget i Nord-Irland, sprudlet Sveits mot Bulgaria i andre omgang. Noah Okafor fikset ledelse. Ruben Vargas doblet like etter.

Deretter fikk de rødkledde to VAR-annullerte mål på rappen. Så sendte innbytter Cedric Itten alpelandet til himmels – 3-0 betydde nemlig at Italia måtte score to ganger for å vinne gruppe C.

Den regjerende europamesteren maktet imidlertid ikke å score et eneste mål i Belfast, samtidig som Sveits økte til 4-0 på overtid. Se sammendrag her:

Dermed går Sveits direkte til VM i Qatar, mens Italia må ut i playoff i mars for å komme seg til mesterskapet.

Trekningen er 26. november.

Flere grupper er avgjort. Portugal, Sverige, Skottland, Russland, Polen og Nord-Makedonia har alle havnet på andreplass og skal ut i playoff.