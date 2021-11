Advokat Brynjar Meling raser mot PST etter at sikkerhetstjenesten ga Sandnes Sparebank en bot på én million kroner for å ha fryst en bankkonto i mulla Krekars navn for sent.

Det var Sandnes Sparebank som mandag varslet i en børsmelding at den var ilagt boten for å ikke ha fryst en mistenkelig konto raskt nok.

Kontoen boten gjelder er en klientkonto som mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, opprettet for Krekar, der pengene skulle brukes til advokathjelp i Italia. Meling mener derfor at kontoen er lovlig.

– Dette er en rettsskandale. Sandnes Sparebank har ikke gjort noe galt. Her gjør Norge et nytt overgrep mot mulla Krekar og denne gangen går det også ut over en uskyldig bank, sier Meling til TV 2.

PST bekrefter til VG at et er utstedt et forelegg til Sandnes Sparebank og at det er sendt til dem. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til TV 2 mandag kveld, fordi banken ikke har tatt stilling til forelegget ennå.

Uenig i boten

Banken skriver i børsnoteringen at de «tok umiddelbart kontakt med Økokrim for videre veiledning og fulgte alle råd som ble gitt.»

Det var VG som først omtalte boten mandag.

Banken er uenig i forelegget. Styret i Sandnes Sparebank har ikke besluttet om de vil vedta forelegget eller om det er hensiktsmessig å få prøvd saken for retten. Frist for å vedta forelegget er 19. november.

Mulla Krekar er dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, men anket dommen til høyesterett. Siden Krekar står på FNs terrorliste, har banken plikt til å holde tilbake pengene. Meling peker på at det er unntak dersom pengene skal gå til rettshjelp.

– Er det ikke gode grunner til å fryse penger som skal i retning mulla Krekar?

– Vi har være helt åpne om at dette skulle gå til advokatbistand. Da er det klare unntak, også i terrorfinansierings-sammenheng, med at man kan bruke penger som skal gå til juridisk bistand. Vi valgte for å være ryddige å ha en egen klientkonto med navnet til Najmuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar) på, og ikke ta det inn på en vanlig klientkonto. Vi kunne holdt ting skjult hvis vi ønsket det, men vi ønsket å være transparente. Svaret til PST er altså å gi en millionbot til en uskyldig bank, sier Meling.

– Overgrep mot banken

Fordi de om lag 50.000 kronene som ble samlet inn til advokaten i Italia er fryst på kontoen i Norge, kan Krekar heller ikke betale for juridisk bistand videre til å få ankesaken behandlet.

Mulla Krekar ble i 2019 dømt til 12 år i fengsel i Italia for terrorplanlegging. Foto: Lise Åserud

– Først søker vi om fri rettshjelp for bruk for forsvarer i Italia. Dette får vi avslag på. Så forsøker vi da å samle inn penger til advokaten. De blir først sperret i en konto hos Sandnes Sparebank, så bøtelegges Sandnes Sparebank for at jeg har opprettet en klientkonto hos min bankforbindelse med navnet til mulla Krekar.

– Dette er en rettsskandale, dette er et overgrep mot banken, og blir gjort for å skremme vekk banken fra å sørge for at Mulla Krekar får juridisk bistand i Italia.