Omar Elabdellaoui: – Grønt lys til å spille fra januar

– Nå føler jeg meg veldig bra og har fått grønt lys av legene til å komme tilbake for fullt og begynne å spille igjen i januar, skriver Elabdellaoui.

– Mitt eneste fokus nå er å komme meg i best mulig form og gjøre meg tilgjengelig for klubb- og landslag, fortsetter Galatasaray-spilleren.

29-åringen ble skadet i en fyrverkeriulykke under nyttårsfeiringen for snart et år siden. Høyrebacken skriver at han var blind og at hele ansiktet hans var brent opp.

– Jeg fikk sakte synet tilbake på mitt venstre øye, og etter en stund kunne jeg se perfekt med mitt venstre øye. Det høyre øyet var hardt skadet, og jeg har vært blind på det øyet inntil jeg nylig klarte å få synet tilbake, skriver han.

LANG VEI TILBAKE: Rundt tre måneder etter ulykken delte Omar Elabdellaoui bilder av at han trente med ball igjen. Foto: Instagram.

Elabdellaoui opplyser at han har vært gjennom mange operasjoner. Deler av øyelokket var brent. Den første oppgaven var å gjenoppbygge øyelokket.

Han var også igjennom en stamcelle-operasjon, der søsteren hans heldigvis var en 100 prosent match.

– Det er trolig en av de største grunnene til at jeg kan se igjen med det høyre øyet igjen, forteller han.

– For ikke lenge siden fikk jeg også ny hornhinne. Det var det siste som måtte til for at jeg fikk synet tilbake.

Elabdellaoui, som var visekaptein på landslaget før øyeskaden, takker alle i og rundt Galatasaray for «overveldende» støtte, og trekker blant annet frem trener Fatih Terim som en farsfigur gjennom den vanskelige perioden.

Oslo-gutten står med 49 A-landskamper.