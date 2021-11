Norge er yngst i hele Europa: – Kan bety at vi er naive, dumme og skruppelløse

Ingen andre landslag i den europeiske VM-kvalifiseringen har snittalder på under 26 år.

Uansett om VM-drømmen ryker eller ei i kveld: Med kaptein Martin Ødegaard (22) i spissen har Norge et lag det er grunn til å ha forventninger til i årene framover.



Det skyldtes ikke bare at Norge har spillere som Ødegaard og Erling Braut Haaland (21).

Det hele støttes opp av tall TV 2 hentet inn fra analysebyrået Opta mandag formiddag:



For med en snittalder på 25 år og 212 dager, har Norge hittil i denne VM-kvalifiseringen hatt den yngste startelleveren av samtlige 55 lag. Ingen andre lag i VM-kvalifiseringen har en snittalder på under 26 år.

– Det forteller meg at vi er i ferd med å bygge noe og at vi har tiden foran oss. Samtidig må vi tåle å leve i nuet og bli målt på det, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Han er naturligvis klar over at snittalderen betyr svært lite om det blir en norsk nedtur i Rotterdam i kveld.

– Hva betyr en såpass lav snittalder i en sånn avgjørende enkeltkamp?

– Det kan slå ut begge veier. Det kan bety at du er urutinert og går i feller fordi du har et såpass ungt lag. Eller så kan det bety at du har unge, dumme, naive og skruppelløse spillere som tør å slippe seg løs, sier Norges landslagssjef.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen håper det sistnevnte blir resultatet mot Nederland.

– Vi får håpe at de er såpass unge og naive at de ikke tenker så mye på konsekvensene. På den annen side er jo det sånn at uansett hvordan dette går i morgen, så vil denne gjengen uansett lære mye som de vil ta med seg i framtiden, sier Mathisen.

Ifølge Opta-statistikken har Liechtenstein og Wales de to nest yngste startelleverene i VM-kvalifiseringen. Men også land som England (femte yngst med 26 år og 63 dager ) og Spania (sjuende yngst med 26 år og 119 dager) har unge startellevere.

Ødegaard har nest flest kamper på landslaget

Martin Ødegaard er et prakteksemplar på at Ståle Solbakken satser ungt i jakten på en VM-billett. Den 22 år gamle landslagskapteinen er overbevist om at norske fotballfans har mye positivt å vente seg i årene framover.

– Jeg tror vi har mange unge spennende spillere som bare vil bli bedre med tiden, sier Ødegaard.

Han håper samtidig at alderen kan være en ørliten fordel mot Nederland allerede i kveld.

– Det er jo ungt det tallet du nevner, men vi må jo prøve å bruke det til vår fordel. Kanskje restituerer vi raskere, spekulerer landslagskapteinen.

RUTINERT 22-ÅRING: Landslagskaptein Martin Ødegaard er en av Ståle Solbakkens mest rutinerte menn. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Kan det være negativt i en sånn enkeltkamp der så mye står på spill?

– Nei, jeg tror ikke det skal by på noen problem. Vi har mye erfaring, selv om vi er ganske mange unge spillere. Jeg føler også at vi har flere ledertyper i laget, sier Ødegaard.

I en alder av 22 år var han faktisk den landslagsspilleren med nest flest landskamper på samvittigheten i startelleveren mot Latvia sist. Med sine 36 kamper ble han bare slått av Mohamed Elyounoussi som har to kamper flere.

– Denne gjengen har ikke så mange landskamper i beina, men vi har noen eldre erfarne som likevel har en del erfaring fra klubbhverdagen. Jeg føler dette er en fin gjeng med et fint tenningsnivå, sier Ståle Solbakken før VM-skjebnen skal avgjøres.

Uansett hvordan det skulle gå i Nederland i kveld, mener Jesper Mathisen at landslaget i det siste har vist at de er et landslag å regne med i årene framover.

– Dette er et landslag som bør kunne kvalifisere seg til flere sluttspill de neste ti årene. Vi har et landslag som er gode allerede nå og som bare kommer til å fortsatt ha stor framgang. Samtidig har vi unge spillere som Sander Berge, Kristoffer Vassbakk Ajer og Erling Braut Haaland som ikke har bidratt i det siste. Og bak dem har vi også en hel haug av spillere på vei opp og fram. Det ser lyst ut for Norges fotballframtid, sier Mathisen.

– Blir ikke mye større enn dette for meg

Men i morgen kveld betyr framtiden svært lite: Da handler alt om å sjokkere Nederland og å kvalifisere seg til Fotball-VM i Qatar.

Selv om han bare er 22 år gammel, har Martin Ødegaard opplevd mer enn de fleste norske fotballspillere bare kan drømme om.



Likevel er ikke Arsenal-spilleren – som debuterte for Real Madrid som 16-åring da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo – i tvil om at oppgjøret mot Nederland potensielt kan bli et høydepunkt i karrieren.

– Dette er en av de absolutt største kampene du kan spille. Å kjempe om VM for landet sitt... for min del blir det ikke så mye større enn dette, sier Ødegaard.

Han vet imidlertid at utfordringen er stor. Hjemme har Nederland hittil feid all motstand av banen. Målforskjellen på 18-1 på hjemmekampene hittil sier sitt.

– Vi møter topp europisk motstand. Det er bare å se på lagoppstillingen deres, så skjønner du det. Men i en enkeltkamp kan alt skje, sier landslagssjef Ståle Solbakken.