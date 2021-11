– De svikter velgerne sine

Samtidig som Arbeiderpartiet og Senterpartiet startet budsjettforhandlingene med SV, er Frp-lederen opptatt av å slå partikolleger på racerbanen i Våler.

Etter å ha slått stortingskollega Tor André Johnsen med en halv runde, sier Sylvi Listhaug til TV 2 at hun mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil svikte velgerne sine ved å inngå samarbeid med SV.

– De har foreslått avgiftssjokk

– Senterpartiet gikk til valg på at bilistene ikke skulle få økte avgifter, de har allerede foreslått avgiftssjokk. Både at hybridbiler skal bli dyrere, det svir på bygdene, for det er der man ofte kjøper den typen biler, og så skal man øke diesel- og bensinavgiftene, sier Listhaug.

– Og SV vil jo øke dem veldig mye mer, sånn at det er klaret at bilistene kommer til å få svi.

Fremskrittspartiet presenterer snart sitt eget alternative statsbudsjett:

– Vi har sagt at vi ønsker å redusere diesel og bensinavgiften med tre kroner literen. Det er fordi vi har så skyhøye priser nå på diesel og bensin. Det rammer de som er avhengige av bilen. Og det er det mange i Norge som er, derfor mener vi det er riktig å gjøre, sier Listhaug.

– Og det kommer på toppen av kjempehøye strømpriser, matvarepriser som er på vei opp og ei rente som er på vei opp. Og dette er knallhardt for veldig mange helt vanlige familier.

– Hvor skal dere ta pengene til avgiftsreduksjonene fra?

– Altså, det er jo en prioritering. Vi mener at det sløses penger på alt mulig, enten det er bistand, symbolske klimatiltak eller innvandring og integrering. Da sitter pengene løst. Men når det gjelder for eksempel å stille opp for familier og folk som sliter økonomisk, ja det har vi ikke råd til. Det handler om prioriteringer. Vi har råd, men da må vi prioritere ned andre ting som man ikke bør kaste så mange milliarder kroner bort på, fortsetter Listhaug.

– Er det lett å stå i opposisjon og love avgiftslettelser?

– Altså vi leverte også avgiftsreduksjoner til bilistene i regjering, satte blant annet ned engangsavgiftene, som gjorde at det ble billigere kjøpe bil, sier Listhaug.

– Nå har dessverre Slagsvold Vedum velsignet det forslaget Høyre kom med, om å øke disse avgiftene, slik at vanlige norske familiebiler kan koste opp mot 80.000 kroner mer. Og det er veldig synd, for det rammer folk i distriktene som er avhengige av bilen.

Vil samarbeide med Sp

Sylvi Listhaug mener det nå blir vanlige folks tur til å betale enda mer til staten.

– Nå burde vi rett og slett stilt opp for vanlige folk og sørge for at de kunne greie seg bedre selv, i stedet for at staten skal få enda mer inntekter. Men det utfordrer jeg Slagsvold Vedum til å gjøre, men da må han altså forkaste sine planer om å samarbeide med SV og komme til Fremskrittspartiet i stedet.

Listhaug ønsker seg at Senterpartiet lar være å samarbeide med SV og i stedet kommer til Fremskrittspartiet.

– De sa at de stilte ultimatum om at avgiften på bensin og diesel ikke skulle øke, så kommer de med et budsjett som gjør nettopp det. Det er veldig skuffende. Derfor er de i feil selskap, det har vi påpekt mange ganger. De burde heller samarbeidet med Fremskrittspartiet hvis de ønsker å få ned avgiftene for folk flest.

Har redusert avgiftene

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), minner om at avgiftene økte kraftig i de årene Frp satt i regjering.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad. (Foto: TV 2)

– Avgiftene gikk opp med 6,6 milliarder kroner med Frp ved makta, sier Pollestad.

(Daværende finansminister, Siv Jensen, svarte i 2018 på skriftlig spørsmål fra Senterpartiet at avgiftene økte med 6,6 mrd 2018-kroner i perioden 2013-2018. Jensen svarte at det meste av avgiftsøkningen har kommet etter vedtak i Stortinget uten forutgående forslag fra regjeringen.)

– Vi arvet et budsjett fra Solberg-regjeringen, sier Geir Pollestad.

– Vi har kuttet avgiftene med 2,3 milliarder i vårt første budsjett.

– Vi nuller så godt som ut Solbergs økning av veibruksavgiften slik at avgiftene på bensin og diesel blir omtrent som i dag.

Dette er slik det står i tilleggsdokumentet til statsbudsjettet fra den nye regjeringen og før resultatet av forhandlingene med SV er klart.

Sier nei til samarbeid

Pollestad sier Senterpartiet svarer klart nei til et samarbeid med Fremskrittspartiet.

– Jeg forstår at Sylvi har lyst til å samarbeide med Senterpartiet, sier han.

– Men vi svarer tydelig at vi ønsker en annen kurs enn Frp.

– Listhaug står for en kurs med sentralisering og kutt til de som har mest, derfor takker vi nei til et samarbeid med Frp, sier Pollestad.