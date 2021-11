Bekymret for desinformasjon om vaksinen – innlegg tok fyr i sosiale medier

De siste månedene har koronastatistikken endret seg i takt med økende grad av beskyttelse i befolkningen gjennom vaksine.

Før var det hovedsakelig uvaksinerte som ble smittet, alvorlig syke eller de som hadde behov for innleggelse på sykehus.

Nå er majoriteten av de innlagte vaksinerte.

Det har bidratt til en økende skepsis i befolkningen om hvor god vaksinens effekt egentlig er, forteller FHI.

– Både kommentarer i vårt kommentarfelt og kanskje også enkelte medieoppslag kan bidra til å skape et inntrykk av at vaksinene ikke virker, sier kommunikasjonsdirektør Christina Rolfheim-Bye til TV 2.

Derfor følte FHI at de måtte ta grep for å nyansere bildet.

ALVOR: FHI sier at de er åpne om ny informasjon om vaksinenes effekt og bivirkninger, og ikke holder informasjon tilbake. Foto: Arne Rovick /TV 2

Flommer over av spørsmål

Mandag la FHI ut et innlegg i sosiale medier.

«Er du i tvil om du ønsker å ta koronavaksine eller ikke? Tenker du at overskrifter i media som «Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus» og «Stadig flere fullvaksinerte blir smittet», er bevis på at vaksinene ikke fungerer slik de skal? Ta i så fall også dette med i vurderingen».

Tirsdag i 15-tiden har innlegget 11.000 likes, 2400 kommentarer og over 20.000 delinger.

I kommentarfeltet debatteres det heftig om vaksinens effekt. Mange stiller også spørsmål ved bivirkninger.

«Vi er fremdeles immune. Hvorfor må vi ta tredje dose?» spør en bruker.

«Hvorfor får eldre damer blødninger etter vaksinering som om de skulle vært i fruktbar alder?» lurer en annen.

«Hvorfor ikke ett ord om bivirkninger av vaksinen?»

Det ble alle mann til pumpene hos FHIs sosiale medier-avdeling.

– Vi ønsker med dette innlegget å bidra med rene fakta, forenkle komplisert statistikk og nyansere overskrifter og mulig etterlatt feilaktig inntrykk av vaksinenes effekt, sier Rolfheim-Bye.

DEBATT: Dette er noen av kommentarene som ligger under saken. Montasje: Berit Roald/NTB / Frode Sunde/TV 2

Dette er effekten av vaksinen

– Opplever dere at flere enn før tviler på vaksinens effekt ettersom fullvaksinerte utgjør en større del statistikken?

– Ja, det kan være tilfelle. Utgangspunktet for at vi la ut akkurat dette innlegget var et ønske om å nyansere bildet noe og bidra med informasjon vi tenker flere kan ha glede av, sier kommunikasjonsdirektøren.

Så hva sier egentlig statistikken om vaksinens effekt?

Tall fra uke 44, som FHI har brukt som eksempel, viser at 12 personer per 100.000 uvaksinerte hadde behov for sykehusinnleggelse.

Blant vaksinerte trengte bare 1,5 per 100.000 det.

Snittalderen til uvaksinerte som hadde behov for innleggelse var 47 år, sammenlignet 78 år for vaksinerte.

For de som er i tvil om vaksinens effekt, viser FHI til at vaksinerte:

Samtidig vil ikke vaksinerte oppnå full beskyttelse. Det betyr at etter hvert som en større andel av den voksne befolkningen er vaksinert, vil naturlig nok også en større andel av de som smittes være vaksinerte.

«Noe annet er uunngåelig, all den tid vi ikke har vaksiner som beskytter oss 100 prosent mot smitte», skriver FHI innlegget.

SPRER SEG: FHI delte dette bildet i sosiale medier, som har blitt delt over 19.000 ganger. Skjermdump FHI/Facebook

Desinformasjon og konspirasjonsteorier

Selv om innlegget ble godt mottatt av mange i sosiale medier, stiller en del også kritiske spørsmål om FHI og vaksinens effekt.

– Vi ser og er forberedt på en del desinformasjon og noen konspirasjonsteorier når vi legger ut innlegg om vaksine, men vi opplever egentlig ikke større motstand enn forventet, sier Rolfheim-Bye.

Det krever mye ressurser å moderere kommentarfeltene slik at feilinformasjon ikke blir stående uimotsagt.

– Men det er verdt det. Heldigvis preges kommentarfeltene våre som regel av en god balanse i form av ulike syn på ting, også når det kommer til vaksine, sier kommunikasjonsdirektøren.

IKKE BEKYMRET: Espen Rostrup Nakstad er ikke bekymret for at oppslutningen om vaksinen er i ferd med å falle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vaksinen alene er ikke nok

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke bekymret for at oppslutningen om vaksinen er i ferd med å falle.

– Oppslutning i Norge har vært veldig god. Nærmere 90 prosent har immunitet enten gjennom vaksine eller etter å ha vært smittet. Vi tror at vi vil fortsette å ha god beskyttelse gjennom vaksinering i Norge fremover, sier han.

Samtidig er Nakstad klar på at vaksinedekningen ene og alene ikke er nok nå.

– Vi lever i et samfunn med mye kontakt mellom mennesker, og vi er mer innendørs om vinteren. Da er ikke vaksineeffekten alene nok til på holde dette helt i sjakk med mindre enda flere vaksinerer seg eller vi får en enda mer treffsikker vaksine, sier Nakstad.

Han viser til at etterlevelsen av tiltak er avgjørende nå.

FHI sier at det i forrige uke var 700 personer hver dag i Norge som tok sin første koronavaksine.

– Nå gjelder det å få de over 65 til å ta sin tredje dose og at de som ennå ikke har startet, tar sin første og andre dose. Jeg er også opptatt av å formidle at vi er åpne om ny informasjon om vaksinenes effekt og bivirkninger, og ikke holder informasjon tilbake, sier Rolfheim-Bye.