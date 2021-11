Hasteevakuerer leilighetsbygg i Trysil

Trysil kommune har i kveld ilagt bruksforbud med øyeblikkelig virkning av et leilighetsbygg i sentrum.

I kveld har Trysil kommune ilagt bruksforbud mot et bygg med 18 leiligheter, som går under navnet Pernup.

Forbudet er fattet på bakgrunn av dokumentasjon, bekymringsmeldinger, plasstilsynsrapport fra brannvesenet og rapport fra en brannfaglig rådgiver i Firesafe AS, skriver kommunen i en pressemelding.

– Summen av alle avdekte avvik utgjør både en fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser, dersom det oppstår brann, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.

Bruksforbudet innebærer at de som bor der må finne seg nye steder å bo, helst umiddelbart.

– Vi ser de praktiske problemene det kan medføre for mange. Men vi som kommune kan ikke ta ansvaret for at det bor folk der lenger. Derfor er forbudet innført med øyeblikkelig virkning, og vi håper folk kommer seg fort ut.

Det sier Rune Møller Poulsen, avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen i kommunen.

Brannvesenet varsler

Siden brevet med bruksforbudet ble sendt ut digitalt etter kontortid og det haster med å få folk ut, vil avdelingslederen selv i kveld banke på alle dører for å sikre at informasjonen kommer raskt fram til alle.

– Vi har også varslet boligsameiet, som har vært kjent med bekymringsmeldingene. Vi tror ikke bruksforbudet kommer som noen bombe, men for sikkerhets skyld går jeg bortom alle, sier Rune Møller Poulsen.

Kommunen og brannvesenet var på plasstilsyn på Pernup 26. oktober, og konkluderte med at utførelsen ikke var i samsvar med brannkonseptet.

– Vi var reelt bekymret, men la ikke ned noe bruksforbud da. Men vi forutsatte, blant annet overfor tiltakshaver, at direktevarsling og sprinkelanlegget fungerte, sier Møller Poulsen.

Raskt overtent

Firesafe sin rapport forteller det er en rekke feil og mangler i bygget, og at om det skulle oppstå brann, vil den spre seg svært raskt.

– Etter en gjennomgang av bygget er inntrykket at det er til dels grunnleggende og store branntekniske feil og mangler, skriver kommunen.

Videre står det at dette reduserer personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere, enn minimumskravene i Byggteknisk forskrift.

Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller forsøksvis fulgt.

Bedt om bistand

Kommunen ga bygget ferdigattest i desember 2016.

– Vi plikter ikke å dra på tilsyn, og vi forholder oss til dokumentene ansvarshavende sender inn. I dette tilfellet fikk vi de korrekte grunnlagsdokumentene, sier Møller Poulsen.

Han sier at de nå skal utrede saken videre, blant annet vurdere å trekke ferdigattesten tilbake. Samtidig at det er bedt om bistand fra Norconsult.

– Før rapporten fra dem kommer, vil vi ikke kommentere saken ytterligere. Vi har en reell bekymring for brannsikkerheten og følgelig beboernes liv og helse, og måtte derfor handle nå.