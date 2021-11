Drømmene som brast

Takket være to sene scoringer i Montenegro lever fortsatt den norske VM-drømmen. Men drømmen om en bedre fremtid for Qatars arbeidsinnvandrere er i ferd med å bli knust.

I dag presenterer Amnesty sin nyeste rapport om arbeidsforholdene blant migrantarbeidere i Qatar. Konklusjonen er nedslående, men ikke overraskende. Til tross for alle lovnader og forsikringer fra Qatar og FIFA har ikke reformene fått den effekten man ble lovet.

Amnestys konklusjon er klar. Utviklingen går ikke lenger i riktig retning. Fremgangen har ikke bare stagnert. Qatar har tvert imot falt tilbake til gamle synder. Til tross for reformer som ser fine ut på papiret, står strukturene i Kafala-systemet fortsatt sterkt. Arbeidsgivere som gir beng i de nye lovene og reglene slipper unna med det uten at myndighetene ser ut til å bry seg.

Maktforholdet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne er fortsatt ekstremt skjevt. Store ord og fagre løfter har ikke klart å rokke ved de strukturene som gjør at arbeidsgiverne i stor grad kan kontrollere arbeidstakerne sine. Rapporten forteller om lønninger som holdes tilbake, om hvordan migrantarbeidere fortsatt hindres i å skifte jobb og om hvordan handel med tillatelser for å skifte jobb nå har blitt en lukrativ business. Dette til tross for at migrantarbeiderne nå på papiret har rett til å slutte i en jobb uten arbeidsgiverens tillatelse.

Mange migrantarbeidere tør ikke lenger be om å få bytte jobb, av frykt for hevnaksjoner fra arbeidsgiver. De risikerer blant annet at oppholdstillatelsen deres trekkes tilbake hvis de søker om å få bytte til en bedre betalt jobb. Det rapporteres også om lønnskutt helt ut av det blå og pass som konfiskeres.

Etter en kort periode med faktisk fremgang, svekkes nå arbeidstakernes rettigheter. Det er dårlige nyheter for alle som hadde håpet at VM skulle bidra til varig endring for Qatars migrantarbeidere.

Og hva skjer når VM er over? Med flyktige reformer som kun skjer på papiret, risikerer vi at Qatars migrantarbeidere er overlatt til seg selv så fort VMs søkelys er borte. Frykten for at de fremskrittene man faktisk har oppnådd skal forsvinne som dugg for solen så fort VM-trofeet er delt ut øker.

Selv om Amnestys rapport egentlig bare bekrefter det vi lenge har fryktet, bør den likevel få konsekvenser både for FIFA, NFF og andre idrettsorganisasjoner.

Rapporten viser at tanken om at mesterskap kan brukes til å bedre menneskerettighetssituasjonen i et land må skrotes en gang for alle. Den samme lærdommen kan vi trekke av Beijing-OL som starter om noen få måneder.

Forrige OL i Kina, i 2008, bidro ikke til å gi menneskerettighetene i Kina bedre går. Snarere tvert i mot. Human Rights Watch kalte lekene en katalysator for menneskerettighetsbrudd. Situasjonen i Kina er verre i dag enn det den var da Kina ble tildelt OL 2022.

Hvis idretten faktisk mener alvor når de snakker om menneskerettigheter må grunnleggende menneskerettigheter være på plass allerede før land blir tildelt store mesterskap.

Hvis man håper at VM, OL og andre store mesterskap skal bidra til å fremme menneskerettigheter, like rettigheter og positiv sosial endring må disse endringene komme FØR tildelingen. Både når det gjelder VM i Qatar og OL i Beijing har verdens ledende idrettsorganisasjoner vist klart og tydelig at terskelen for å bli fratatt et mesterskap på grunn av brudd på menneskerettighetene er så høy at det i realiteten er fritt frem.

Det hjelper ikke å stille krav om forbedringer så lenge det ikke får noen som helst konsekvenser å gi blaffen. Når et regime først har fått tildelt et mesterskap, virker det som om FIFA og IOC er villige til å vifte vekk alle innsigelser som måtte komme mot vertskapet. Det er skuffende, men ikke overraskende.

Den eneste løsningen vi da sitter igjen med er at ufravikelige krav til menneskerettigheter og arbeidsforhold må ligge fast allerede i tildelingsprosessen. Qatar skulle aldri ha fått VM. Nå må idretten sørge for at lignende tabber aldri kan skje igjen.