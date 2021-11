Nakstad om koronasituasjonen: – Ikke et godt tegn

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1667 koronasmittede per dag, og trenden er stigende. Mandag var 225 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, som er det høyeste antallet siden april.

Flere sykehus melder om kapasitetsutfordringer i møte med koronapasienter og RS-virus. St. Olavs hospital i Trondheim har blant annet måttet utsette alle planlagte operasjoner som krever innleggelse, og som kan vente. Sykehuset har rekordmange innlagt med korona, samtidig som sykefraværet er doblet blant de ansatte.

– Vi er bekymret hvis trenden ikke snur. Dette blir ikke lettere inn mot vintersesong, da vi også får andre luftveissykdommer slik som influensa. Derfor er det viktig å snu denne trenden nå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Ikke et godt tegn

Nakstad viser til at 55 prosent av personene som er innlagt på sykehus er eldre og vaksinerte. 45 prosent er uvaksinerte i lavere aldersgrupper.

– Personene som ligger lengst og har størst sjanse for å havne på intensivavdelingen er uvaksinerte, sier han.

– Er du bekymret?

– Fordi presset på sykehusene har vært stort lenge, og vi er ett og et halvt år inn i en pandemi, så er det ikke et godt tegn at man må utsette operasjoner, sier Nakstad.

Han sier videre at vaksinene ikke er nok til å snu situasjonen med høye smitte- og innleggelsestall.

– Vi lever i et samfunn med mye kontakt mellom mennesker, og vi er mer innendørs om vinteren. Da er ikke vaksineeffekten alene nok til på holde dette helt i sjakk med mindre enda flere vaksinerer seg eller vi får en enda mer treffsikker vaksine, sier han.

Dette blir avgjørende

Fredag kom regjeringen med en tiltakspakke. Alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, og kommunene kan ta i bruk koronapass for å unngå å stenge ned tilbud.

Direktøren for St. Olavs hospital etterlyste mandag mer omfattende tiltak.

– Jeg er opptatt av at det kommer tiltak som virker. Vi tåler ikke flere ansatte som er syke og mer fulle sykehus. Vi håper at situasjonen bedrer seg i samfunnet rundt oss, sa direktør Grethe Aasved til TV 2.

– Hva må til for at det skal komme mer inngripende tiltak på bordet?

– Nå har det kommet mange tiltak den siste uken. Alle over 65 år er oppfordret til å ta tredje dose og alle skal være hjemme når de er syke. Flere kommuner også med tiltakspakker som munnbind, avstand og koronasertifikat, sier han.

Samtidig mener han at det er avgjørende at befolkningen følger tiltakene.

– Tiltak uten etterlevelse gir ingen effekt. Hvis vi overholder tiltakene sammen med effekten av vaksinene, er det sannsynligvis nok, sier Nakstad.