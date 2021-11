Romsøppel truet romstasjon – astronauter måtte søke tilflukt

Syv ISS-astronauter måtte gå i tilfluktskapsler på grunn av romsøppel mandag. Samtidig hevder amerikanske myndigheter at Russland har testet et anti-satellittvåpen.

USA er bekymret over at en russisk test av anti-satellittvåpen forårsaket faretruende vrakrester i rommet, ifølge CNN.

Mandag måtte de syv astronautene på den internasjonale romstasjonen søke tilflukt i romkapsler og forlate ISS, da romferdsmyndighetene oppdaget vrakrester i nærheten av romstasjonens bane rundt jorden.

Dagens crew på ISS: Anton Shkaplerov, Tom Marshburn, Kayla Barron, Raja Chari, Matthias Maurer, Mark Vande Hei, Pyotr Dubrov , Foto: NASA

De mener romsøppelet er deler av en satellitt.

– Vi jobber med å identifisere vrakdelene og vil fortsette å sikre at alle romnasjoner har nødvendig informasjon for å manøvrere satellitter bort fra ISS, sier Space Command i en uttalelse.

Samtidig bekrefter to kilder til CNN at Russland gjennomførte en test av anti-satellittvåpen-systemer i løpet av helgen. Det er ikke bekreftet at det er en forbindelse mellom hendelsene, men det er forventet en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet om saken.

NASA har ikke kommentert saken.

Leder for ISS, den russiske kosmonauten Anton Shkaplerov, tvitret i etterkant at alt sto bra til på romstasjonen. For øyeblikket er det fire amerikanere, en tysker og to russere om bord på ISS.

Друзья, у нас всё штатно! Продолжаем работать по программе 🚀 https://t.co/wKMm9cnLHH — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) November 15, 2021

Romsøppel utgjør en kontinuerlig bekymring for bemannede romferder. 20.000 biter blir overvåket, blant dem gamle og ødelagte satellitter. I forrige uke kom en bit fra en gammel kinesisk satellitt ubehagelig nær.