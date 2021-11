Taylor Swift-låt skaper store spekulasjoner i sosiale medier

For å ta tilbake kontrollen over egen musikk har Taylor Swift (31) gitt ut sine to første album på nytt. Forrige uke relanserte hun albumet «Red», skriver E24.

Der finner vi også låten «All Too Well», som Taylor Swifts-fans, eller såkalte «swifties», lenge har hevdet at handler om forholdet Swift hadde til skuespiller Jake Gyllenhaal (40), i 2010.

Slutt på grunn av aldersforskjell

Forrige uke ga hun ut en nesten 15 minutter lang kortfilmversjon til låten, og det er denne som har satt fyr på spekulasjonene til fansen.

Fansen mener handlingen i videoen har flere elementer som minner om Swift og Gyllenhaals tidligere forhold, skriver CNN. Og Page Six skriver følgende:

«Flere setninger gjennom den 10 minutter lange versjonen av breakup-balladen antyder at «Spider-Man: Far from Home»-stjernen brøt forholdet til Swift på grunn av aldersforskjellen deres.»

– You said if we had been closer in age maybe it would have been fine / And that made me want to die, synger Swift.

Et annet sted i låten synger hun også dette:

– And I was never good at telling jokes, but the punch line goes / I’ll get older, but your lovers stay my age.

For tiden dater Gyllenhaal modellen Jeanne Cadieu (25), mens Swift er i et forhold med den britiske skuespilleren Joe Alwyn (30).

Dumpet på bursdagen

I en annen scene i musikkvideoen har hovedrollen i videoen, som spilles av Swift, kjærlighetssorg på 21-årsdagen sin. Noe som ifølge CNN passer perfekt inn i dating-tidslinjen mellom Swift og Gyllenhaal.

Se og Hør har også tidligere skrevet at Swift skal ha blitt dumpet av Gyllenhaal på 21-årsdagen sin.

Verken Swift eller Gyllenhaal har bekreftet at låten handler om deres tidligere forhold.

Har fått hjelp av Blake Lively

I dag hadde også musikkvideoen til Swifts låt «I Bet You Think About Me» premiere. Artisten kunne også avsløre at videoen er regissert av skuespiller Blake Lively, opplyser seoghoer.dk.

I musikkvideoen har hun hyret inn «Whiplash»-stjernen Miles Teller til å spille den mannlige hovedrollen.

Swift skrev sangen i 2011, og den skulle egentlig også ha vært med på albumet «Red». Det nye albumet heter «Red (Taylors versjon)».