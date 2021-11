Her trener Østberg med landslaget: – Deilig, deilig!

Ingvild Flugstad Østberg nyter at hun kan få trene med landslaget igjen.

Mandag kveld i skiløypene på Beitostølen: Ingvild Flugstad Østberg sammen med Therese Johaug.

Til helgen er det sesongåpning i langrenn her. Men det betyr ikke at det planlagte "comebacket" for Flugstad Østberg er fremskyndet. Det skjer som planlagt i verdenscupåpningen i Ruka i Finland.

Det var i forrige uke det ble kjent at hun nå har godkjent helseattest. Flugstad Østberg har i ett år hatt forbud mot å trene med landslaget og å gå renn.

– Dette er vel den andre skituren min på ute-snø siden sist vinter, og jeg sier ute-snø fordi jeg har så vidt vært innom "Snø", den nye hallen ved Oslo, forteller Flugstad Østberg.

Ingvild Flugstad Østberg trener med de andre landslagsløperne på Beitostølen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg kom til Beitostølen mandag og blir her noen dager, det gjelder å få flest turer på ski før Ruka. Og her er det bra forhold.



– Hva jeg gjør til helgen når det skal være renn her vet jeg ikke ennå.

Vi møter Flugstad Østberg da hun kommer ut fra landslagets smøretrailer på Beitostølen.

– Deilig , deilig, sier hun om det å være tilbake i miljøet.