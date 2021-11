– Jeg tror de hadde vært mer bekymret om Frenkie de Jong satt i rullestol

Se Nederland-Norge på TV 2 og Play tirsdag fra klokken 20.00!

– Han er en av de trenerne i et historisk perspektiv som har vært i de største klubbene og hatt de største jobbene. Han har hatt de største klubbene i England, Tyskland og Spania. Han er en av de største. Han har hatt noen topper også hvor lagene hans har vært nesten uslåelig, sier Ståle Solbakken om Louis van Gaal.

Den rutinerte manageren satt i rullestol da Nederland trente mandag. Han satt også i rullestol da TV 2 intervjuet ham mandag ettermiddag.

Louis van Gaal var uheldig da han falt på sykkelen tidligere denne landslagssamlingen, og skadet hoften sin.

– Jeg tror nederlenderne hadde vært mer bekymret om det var Frenkie de Jong som satt i rullestol, istedenfor Louis van Gaal, sier Solbakken med et smil.

– Jeg ønsker selvfølgelig ham alt det beste. Vi kommer nok til å si hei til hverandre og takke for kampen etterpå. Han har hatt en fantastisk karriere og er en rollemodell for mange managere. Han er høyt respektert i Norge, sier Solbakken om Nederland-sjefen.

Da TV 2 møtte van Gaal tidligere mandag roste han Solbakken for det han har fått til med Norges landslag.

– Jeg har aldri sett en treningsøkt eller et møte, så jeg kan ikke bedømme. Men jeg ser at laget hans spiller på én måte, og det er trenerens fortjeneste. Ut ifra det sier jeg at han er en veldig god trener. For Norge er fortsatt i posisjon til å kunne vinne gruppen.

THE CAPTAIN HAS LANDED: Martin Ødegaard og Norge ankom Rotterdam mandag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Dette mener Ødegaard er den største endringen under Solbakken

– Vi har bygget et sterkt lag. Vi er blitt solide og lag sliter med å skape ting mot oss. Vi er en liten nasjon og vi har skjønt at alle mann må løpe og gjøre alt for laget. Vi er en gjeng som kjemper for hverandre. Det tror jeg er den viktigste nøkkelen, sier Martin Ødegaard til TV 2 under mandagens pressekonferanse.

Drammenseren var utlånt til Heerenveen og fikk på mange måter det internasjonale gjennombruddet sitt i klubben i 2017/2018-sesongen. Han ser frem til å spille på nederlandsk jord igjen.

– Jeg føler det var her jeg tok det ordentlige steget inn i voksenfotballen. Jeg vokste både som spiller og person. Det er her jeg kanskje vokste opp ordentlig, sier Martin Ødegaard om returen til Nederland.

Spilte kort da gladmeldingen kom

De fleste trodde Norges VM-håp var over etter 0-0 mot Latvia, men da Nederland rotet det til mot Montenegro var håpet tilbake.

– Jeg satt og spilte kort etter matchen. Stemningen var ganske laber, men det var en liten opptur å få den beskjeden. Det betyr at vi i hvert fall har playoff i egne hender, sier Martin Ødegaard om hvordan han fikk beskjeden om at Nederland hadde rotet det til.

Nederland var ti minutter unna å vinne gruppen da de ledet 2-0 over Montenegro. Men de siste ti minuttene av kampen kollapset laget totalt. 2-2 sørger for at alt avgjøres i siste runde tirsdag.

Norge, Nederland og Tyrkia har alle mulighet til å vinne gruppen, men de har også alle muligheten til å havne på tredjeplass, som ikke gir noe som helst.