Ruuds plan for avansement etter tap: – Må holde på godfølelsen

Mandag ble det tap for Casper Ruud i åpningskampen i ATP-finalene mot Novak Djokovic. Foran nærmere 14.000 tilskuere i Torino leverte Ruud et strålende første sett før Djokovic virkelig fikk kampen i sitt spor i det andre settet.

6-7 og 2-6 ble resultatene i de to settene. Hele kampen var over på ganske presist én time og 30 minutter. På den tiden leverte Djokovic ti serveess mens Ruud leverte ni. Det er tall som 22-åringen tar med seg videre.

– Jeg hadde ni serveess og det er gjerne noe jeg tar med meg inn til neste kamp. Jeg har slitt med å slå dem (Tsitsipas og Rublev journ.anm.) tidligere. Jeg må ta med meg mitt beste spill for å ta de kampene og avansement fra gruppespillet, sier Casper Ruud på pressekonferansen etter tapet mot Djokovic.

Han forteller at han ble nervøs da han entret finalearenaen til trampeklapp, lysshow og høy musikk. At debuten i finalene kom mot Djokovic bidro heller ikke positivt i den forstand, ifølge Ruud selv.

VERDENSENER: Novak Djokovic fikk i Torino beviset på at han etter nok en sesong topper rankingen. Foto: Luca Bruno

Likevel tar han med seg mye positivt fra møtet med verdenseneren fra Serbia. Han forteller at han nå har lagt det han tror er den tøffeste kampen bak seg. Nå gleder han seg til møtet med de to neste motstanderne på veien mot en plass i semifinalen.

– Det er jo to utøvere jeg kjenner bedre enn det jeg kjenner Djokovic. Jeg skal prøve å lade opp etter en fin første kamp. Det er nå det gjelder og jeg har fortsatt tro på avansement til semifinalen. Men jeg må spille på mitt beste. Jeg vet ikke hvem av de jeg møter først, vi får se hva som skjer på onsdag. Det blir en spennende kamp uansett hvem jeg møter, sier Ruud som legger til at det greit å starte med et tap for å så kunne revansjere seg i de neste kampene.

Gjennom pressekonferansen nevner han flere ganger at han ønsker å få opp prosenten på poeng etter førsteserver samtidig som han ønsker å luke bort noen slurvefeil.

– Kan du si litt mer detaljert hva du ønsker å forbedre inn mot de to neste kampene?

– Ser man på statistikk så har han en høyere førsteserve inn enn meg. Han er mer presis rett og slett. Noen førsteserver sklir litt ut og treffer ikke så på linje som jeg ønsker. Jeg liker å slå vinnerne mine med min forehand, men de fikk jeg mindre av enn jeg ønsket i dag hvor også noen ble litt slurvete, sier Ruud til TV 2 og oppsummerer:

– De spiller litt annerledes, men de er ekstremt gode. Jeg må pirke litt på småtingene og jeg må holde på godfølelsen. Jeg må prøve å minimere feilene mine, og det er det som er en av mine sterke sider. Det er det jeg har vunnet på tidligere i år.

Også Christian Ruud er enig i Caspers vurdering av hva som må lukes bort til de neste kampene. Han forteller at resten av dagen skal brukes på hvile før de skal få lagt inn en bedre treningsøkt tirsdag.

– Der skal vi særlig øve litt på servingen. Han servet bra i dag, men om han klarer litt bedre i morgen så ser det bedre ut. Det blir hovedfokuset på trening i morgen. Det er en veldig rask bane her, så det gjelder å ta vare på de sjansene man får rett og slett, sier Christian Ruud til TV 2.

– Casper sier at den antatt tøffeste kampen er unnagjort. Hvordan ser du på de to neste?

– Det er mer overkommelig kan man vel si. Vi skulle gjerne ha startet med en seier. Han er nummer åtte og møter den beste i dag. Nå er det press om å vinne hver kamp, men jeg tror muligheten er bedre mot de to. Casper har vært god i det siste og minst like gode som Rublev og Tsitsipas om man ser på de siste 1,5 månedene. Det blir ikke enkelt, men noe lettere enn Djokovic kan man vel si.