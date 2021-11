Én mann pågrepet etter knivstikking i Asker

Politiet rykket mandag ut til en voldshendelse på Slemmestad i Asker, etter at en mann i 20-årene ble stukket i armen med det som mest sannsynlig er en kniv.

Klokken 18.12 opplyser politiet at de har pågrepet en mann, mistenkt for voldshendelsen.

– Han ble pågrepet etter at han ble observert av en patrulje som søkte i området. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, og den pågrepne kjøres til arrest, skriver politiet.

Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, sier til TV 2 at de jobber ut i fra at fornærmede og den mistenkte har kjennskap til hverandre, og at det har oppstått en konflikt.

– Den mistenkte er ikke skadd, så volden har tilsynelatende gått en vei.

Gulbrandsen sier også at alt tyder på at det er en kniv som ble brukt i voldshendelsen.

Politiet skrev på Twitter klokken 17.20 at gjerningspersonen forlot åstedet, og at ambulanse behandlet den skadde før han ble fraktet til sykehuset, bevisst og klar.

Det ble satt i gang søk, taktisk og teknisk etterforskning.

– Vi har ikke fått avhørt den skadde godt nok enda, så vi må få en grundigere samtale med han senere, sa

Operasjonslederen la til at de hadde en beskrivelse å gå etter.