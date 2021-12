Flere «Paradise Hotel»-deltakere mottar hets og trusler: – Skal slå deg rett ned

GOD KVELD NORGE (TV2): «Paradise Hotel»-deltaker Stian Trulsen forteller at familiemedlemmer har mottatt trusler fordi han er med i et realityprogram.

«Paradise Hotel»-deltaker Stian Trulsen (23) delte flere hatefulle meldinger med trusler på Instagram som lillebroren hans hadde mottatt.

Til God kveld Norge forteller realitydeltakeren at han er vant til å motta hatefulle meldinger selv. Men når dette går utover familien hans, mener han det har gått altfor langt.

– Håper du blir slått ned en dag

– Det er helt uakseptabelt. Uansett hvem jeg er og hva jeg har vært med på. Og i hvert fall å blande inn familien min, bare fordi du hater meg, sier Trulsen til God kveld Norge.

En av meldingene lillebroren hans har fått, lyder som følger:

– Er det ikke litt flaut å være lillebroren og familie med Stian? Æsj, for en ekkel person. Jeg spyr av han og spyr av det profilbildet ditt. Har Stian bedt deg bruke det? Du er like kvalm og stygg som broren din! Håper dere begge råtner. Håper du blir slått ned en dag, som Stian snart kommer til å bli. Brenn.

Flere av meldingene inneholder også trusler om vold.

– Håper jeg ser deg en dag! Skal slå deg rett ned, er det én som skriver.

– Skal med glede dra til Horten, eller Tønsberg? Hvor dere bor og slå deg hardt, skriver en annen.

TRUSLER: Stian Trulsen sin lillebror har mottatt meldinger med trusler, fordi storebroren har vært med på «Paradise Hotel». Foto: Privat/skjermdump.

– Kan bli redd og ødelagt

Som realitydeltaker mener Trulsen at han må forvente å få noen hatefulle meldinger.

– Men at folk sender slike meldinger til lillebroren min, som er mindreårig, er ikke greit, forteller han.

Trulsen forteller at lillebroren hans ikke blir skremt av å få slike meldinger, men tror ikke dette er tilfellet for alle.

– Plutselig er det feil person som får en slik melding, og personen kan bli veldig redd og ødelagt, sier han.

Videre forteller Trulsen at de ikke har anmeldt truslene til politiet, men at han har vært i kontakt med avsenderne selv.

– Jeg har sagt klart i fra om at hvis dette skjer igjen, så blir det politianmeldt, forteller han.

I straffeloven § 263 står det at den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år.

– Dumme negerunge

Stian Trulsen er ikke den eneste som har opplevd å få stygge meldinger i innboksen. «Paradise Hotel»-deltaker Maryann Noor Risbøl (24) har fått rasistiske kommentarer i innboksen sin.

– Spør faren din. Dumme negerunge. Gleder meg til å se deg ryke, er det én som skriver.

HETS: «Paradise Hotel»-deltaker Maryann Noor Risbøl har også mottatt stygge meldinger, som følge av sin deltakelse i «Paradise Hotel». Foto: Skjermdump/Privat.

Risbøl forteller at hun er sjokkert over at folk fortsatt har så rasistiske holdninger i 2021.

– Når man velger å være en offentlig person kommer det ofte en del hat, men jeg som mørk må i tillegg forvente å få rasistiske kommentarer, forteller Risbøl til God kveld Norge.

– Jeg synes det er hårreisende at dette er realiteten, og blir lei meg når folk sier stygge ting kun basert på hudfargen min, forteller hun videre.

Risbøl tror man må være ganske «hardhudet» for å være med i et realityprogram i dag.

– Av en eller annen grunn tenker folk at det er en velkomst til å sjikanere oss, og familie og venner, forteller hun.

Oppfordrer til å anmelde

Oslo politidistrikt forteller at de ikke kan kommentere denne saken, men at man bør kontakte politiet dersom man mottar meldinger som kan være straffbare. Politiet oppfordrer til å anmelde ytringer som er straffbare.

Programsjef i Nent, Christian Meinseth, synes det er trist å høre at deltakerne blir utsatt for hets og rasisme.

– Her er det snakk om unge mennesker som er med i en reality-serie for å ha det gøy, og å skape god underholdning for seerne, forteller Meinseth og fortsetter:

– Vi tar sterk avstand fra slike holdninger, og gjør det vi kan for å støtte deltakere som opplever dette, sier han videre.