Steve Bannon (67) pågrepet av FBI

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon har overgitt seg til FBI og vil bli framstilt for en dommer senere på mandagen, melder amerikanske medier.

Steve Bannon, som er tidligere sjefsstrateg for Donald Trump, ble mandag morgen varetektsfengslet for å ha vist forakt mot kongressen. Det forventes at han møter i retten i løpet av dagen.

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Bannon overga seg selv, og møtte opp på FBIs kontor i Washington D.C, omringet av et stort pressekorps. Han smilte og vinket til oppmøtt presse på stedet.

Fredag ble 67-åringen tiltalt for et tilfelle av å nekte å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. februar, og av å nekte å innfri komiteens stevning av dokumenter.

I senere tid har ekspresident Donald Trump trappet opp sin juridiske kamp for å holde tilbake dokumenter og vitnesbyrd om stormingen 6. januar. Bannon er blant dem som har nektet å snakke.

Etterforskningskomiteen vil gå rettens vei for å få Bannon til å samarbeide.

Hvert tiltalepunkt har en strafferamme på minst 30 dager og inntil ett år i fengsel.

Bannon ble i august 2016 leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd. I april 2017 ble han fjernet fra rådet.