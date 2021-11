Van Gaal roser Solbakken: – Det er trenerens fortjeneste

Tirsdag fra kl. 20.00: Se Nederland-Norge på TV 2 eller TV 2 Play.

– Når jeg sitter sånn, går det bra. Og hjernen min er veldig skarp, sier Nederlands landslagssjef.

Den fargerike treneren har hatt et sykkeluhell under landslagssamlingen, og sitter i rullestol når TV 2 møter ham dagen før skjebnekampen i Rotterdam.

SKADET: Louis van Gaal har pådratt seg et brudd i hoftebeinet. Derfor ble han kjørt rundt i noe som minnet om en golfbil under mandagens treningsøkt. Foto: KOEN VAN WEEL

Til 80 spilte minutter i Montenegro hadde hans lag gruppeseieren i lommen. Nå risikerer de å ende på tredjeplass i puljen, noe som naturlig nok vil være en kjempefiasko for fotballstorheten.

Van Gaal tar ikke enkelt på oppgaven.

– Den største trusselen er at Norge spiller som et lag. Jeg liker det. Og de spiller på én måte. Det er veldig viktig, mener nederlenderen.

– De er enige om planen før kampen. De kan spille slik i 90 minutter, veldig godt og veldig sterkt. Og de har spillere med individuell kvalitet, fortsetter han.

GOD TONE: Louis van Gaal og Ståle Solbakken i det spøkefulle hjørnet etter oppgjøret som endte uavgjort på Ullevaal i september. Foto: Terje Bendiksby

Æren gir van Gaal til trenerkollega Ståle Solbakken, som straks er ferdig med sitt første år som landslagssjef.

– Så klart, sier trenerveteranen, og tilføyer:

– Jeg har aldri sett en treningsøkt eller et møte, så jeg kan ikke bedømme. Men jeg ser at laget hans spiller på én måte, og det er trenerens fortjeneste. Ut ifra det sier jeg at han er en veldig god trener. For Norge er fortsatt i posisjon til å kunne vinne gruppen.

TABELLEN: Førsteplass går direkte til VM. Andreplass skal ut i playoff.

Selv om van Gaal er satt tilbake fysisk, er humøret på plass. Han bekrefter at han kommer til å være på plass på stadion tirsdag.

– Du har hatt en av de største trenerkarrierene i verden ...

– Takk! Det har jeg aldri hørt noen fra nederlandsk presse si, avbryter han med et glimt i øyet.

– Har det slått deg at dette kan være din siste kamp?

– Ja, ja. Det kan være, men slik kan jeg ikke tenke. Men det kan være. Du har rett. Vi får se i morgen, svarer den tidligere Barcelona-, Bayern München- og Manchester United-sjefen.

