Forsvant for 49 år siden – her blir bilen hans funnet av Åsted Norge

I november 2019 startet Åsted Norge arbeidet med å finne ut hva som hadde skjedd med frukt- og grøntgrosser William Anker Lie fra Oslo.

Med utgangspunkt i innsyn i politiets gamle etterforskningsdokumenter som er oppbevart hos Statsarkivet, startet Åsted Norge nye undersøkelser i forsvinningsaken.

FORSVANT I 1972: William Anker Lie har vært savnet siden juli 1972. Foto: NTB premium

Sist sett ved Trytetjern

Den siste sikre vitneobservasjonen av forsvunnede Lie ble gjort 15. eller 16. juli 1972 ved Trytetjern ved Nesbyen. Gjennom undersøkelsene har Åsted Norge undersøkt forskjellige hypoteser. Blant annet ble et annet større fjellvann undersøkt av Åsted Norge, uten resultat.

Bunnen av Trytetjern ble aldri undersøkt i 1972. Grunn var at lensmannskontoret i Nesbyen mente at tjernet var for langgrunt til at en bil kunne ha kjørt ut og forsvunnet i vannet.

I 1973 ble etterforskningen av saken henlagt av politiet i Oslo.

Siden verken Lie eller bilen hans var observert andre steder, var til slutt Trytetjern det siste opplagte stedet å lete i Åsted Norges nye gjennomgang av saken. Spørsmålet var om politiets vurdering av dybden i 1972, var feil.

MYSTERIUM: Forsvinningssaken ble mye omtalt i avisene i 1972. Her i VG i september 1972. Foto: Faksimile VG

Spesialbygget sonar

I slutten av september i år gjennomførte Åsted Norge et undervannssøk i Trytetjern.

Ved hjelp av en spesialbygget fjernstyrt sonar og en undervannsdrone ble et avgrenset område i sjøen gjennomsøkt.

En gjenstand som var synlig på sonaren ble undersøkt med undervannsdrone. På nærmere ti meters dyp ble bilen til William Anker Lie funnet. Der har bilen stått i 49 år. Loddrett med frontpartiet ned i gjørmen på sjøbunnen.

SØK MED SONAR: Kristian Ervik (Åsted Norge), Trond A. Lie (savnedes nevø), Asbjørn Hansen (Åsted Norge) og ROV- og sonar-operatør Jan Arne Midtsæther ved Trytetjern før funnet. Foto: Åsted Norge

Bilen hevet

Etter at Åsted Norge meldte fra om funnet av bilen 10. september i år, ble politiet koblet inn.

FUNNET: Bilen til forsvunnede William Anker Lie ble funnet stående på åtte meters dyp i fjellvannet Trytetjern ved Nesbyen. Her er politi og brannvesen i gang med å sikre bilen før videre heving. Foto: Kristian Ervik / Åsted Norge

I en koordinert operasjon mellom brannvesenet, politiet og bilberging ble bilen sikret og senere hentet opp til overflaten.

– Vi har opprettet en ny undersøkelsessak i forbindelse med funnet av bilen. Og de forskjellige oppgavene er koordinert via etterforskningsledelsen i Hallingdal, sier etterforskningsleder ved politiet i Hallingdal Kari Birgit Møllerplass.

Politidistriktets kriminalteknikere har gjort undersøkelser av funnstedet og i kjøretøyet. Statens vegvesen har også bidratt med tekniske undersøkelser av bilen.

HEVINGSOPERASJON: En dykker fra brannvesenet i aksjon for å sikre bilen som er funnet stående loddrett nede i tjernet. Foto: Åsted Norge

Funn av levninger

Inne i bilen ble det funnet levninger av et menneske.

– Levningene som ble funnet i bilen ble sendt til likundersøkelse og identifisering ved Oslo universitetssykehus. Det er Kripos som bistår i forbindelse med identifiseringsarbeidet, forteller Møllerplass.

Ved hjelp av DNA-undersøkelser er det fastslått at levningene er av savnede William Anker Lie som forsvant for over 49 år siden.

Det ble gjort flere interessante funn av gjenstander i bilen som var overraskende godt bevart etter nesten 50 år i vann. Gjennomgangen av disse funnene er fortsatt ikke avsluttet.