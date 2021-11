Norge med klage til Fifa: – Dette er ikke fair play

Se Nederland-Norge på TV 2 og Play tirsdag fra klokken 20.00.

Ståle Solbakkens menn klarte å unngå gule kort på spillerne som sto i fare for å miste Nederland-kampen.

Hele seks spillere sto i fare for å gå glipp av skjebnekampen, men nå har det dukket opp et nytt problem.

Kortene spillere pådrar seg i gruppespillet blir ført med videre inn i playoffen. Det betyr at dersom Norge skulle ende på andreplass i gruppen og sikre seg playoff-plass, risikerer de å måtte klare seg uten følgende spillere:

Martin Ødegaard, Ørjan Håskjold Nyland, Mohamed Elyounoussi, Andreas Hanche-Olsen, Stefan Strandberg og Kristian Thorstvedt.

De av disse spillerne som eventuelt pådrar seg gult kort mot Nederland vil måtte stå over. Nå har Norge sammen med Sverige og Finland sendt brev til Fifa.

– I likhet med flere andre land så reagerer vi jo på dette, fordi det ikke er fair play. Og får vår del kan det jo slå ekstra ille ut, siden vi er seks lag i gruppen vår. Det betyr at vi har enda flere kamper enn andre lag å samle gule kort på, sier direktør for toppfotball og landslag i Norges Fotballforbund Lise Klaveness.

– Vi mener dette er en så åpenbar feil at man må gjøre noe med det. Alternativt mener vi at man må fjerne kampene mot det svakeste laget i gruppen, slik at det blir like mange kamper, sier Klaveness til TV 2.

Det er lagene i gruppe F-J som rammes ekstra hardt, ettersom disse gruppene har seks lag. Nå tar Klaveness med seg problemstillingen til FIFA, men hun er ikke sikker på om de får medhold.

– Vi mener det er så åpenbart at dette er urettferdig at man må gjøre noe med det. Så er det kanskje mulig at det formelt sett blir vanskelig å gjøre noe med det, men vi ønsker i alle fall å si ifra om hva vi mener, sier NFF-toppen.

Ifølge Klaveness har man ikke fått noe svar på brevet, som er sendt til FIFA fra fotballforbundene til Norge, Sverige og Finland.



Svenskene raser også

I likhet med Klaveness reagerer også Sverige, som søndag sikret seg playoff-plass.

Hele ni spillere sto i fare for å gå glipp av den første kvalikkampen, men kun Emil Krafth pådro seg gult kort, og mister med det Sveriges playoff-kamp.

– Jeg synes det er rart at man tar med seg kortene når man kommer fra en annen turnering. Jeg liker ikke når det ikke er fair play, og det er ikke dette, sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson til Expressen.