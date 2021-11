– Risikerer å bli fryst ut hvis man sier ifra

For fire år siden snakket alle om seksuell trakassering, men fortsatt kommer det rystende varslinger fra arbeidslivet i Norge.

Deler egne historier

TV 2 har mottatt flere meldinger fra kvinner som forteller om uønsket oppmerksomhet fra kolleger og trakasserende kommentarer med seksuelt innhold.

– Det kan være flere grunner til dette. Det kan være at antallet tilfeller faktisk ikke går ned, men det kan også skyldes at det har blitt økt oppmerksomhet rundt tematikken, sier forskningsleder Sissel Trygstad i forskningsstiftelsen FAFO

Den siste Levekårsundersøkelsen fra SSB fra 2019 viser at det er en svak økning i arbeidstakere som forteller at de har opplevd seksuell trakassering på jobb. Spesielt unge kvinner mellom 17 og 24 år har opplevd dette.

Det er særlig i utelivsbransjen og helse -og omsorgsbransjen at det fortsatt er et høyt antall rapporterte saker om seksuell trakassering.

– Vi vet at det tar lang tid å endre holdninger. Sånn sett er det ikke så veldig overraskende, selv om vi gjerne skulle ønske at det gikk ned, sier Trygstad.

- Nedslående

«Jeg er sykepleier og har nesten daglig blitt både seksuelt trakassert og trakassert når jeg har vært ute i mitt arbeid i hjemmesykepleien.

Jeg har blitt befølt ulike steder på kroppen, blitt dratt nedi en seng og holdt igjen, jeg har prøvd å blitt kysset og fått altfor mange ubehagelige og ekle tilbud.»

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier funnene er nedslående.

– Arbeidstakere skal ikke utsettes for trakassering på arbeidsplassen. De skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Så må vi bare håpe at bevisstgjøringen har blitt høyere, og at det nå er mer lov å prate om det at vi derfor ser flere tilfeller av det.

Hun sier det er klart lederansvar å sørge for at det ikke er seksuell trakassering i arbeidslivet.

– Ledere må utarbeide rutiner, varslingsrutiner. Og man må vite hvordan man skal forholde seg som arbeidstaker. I tillegg har partene i arbeidslivet et ansvar i forhold til å bevisstgjøre gjennom kampanjer og kurser. Det er et ansvar som ligger på NHO og som vi tar på største alvor, sier Melsom.

Tar et kraftig oppgjør

I en kronikk på TV2.no tar arbeids -og sosialminister Hadia Tajik nå et oppgjør med seksuell trakassering i arbeidslivet. Hun sier at regjeringen skal sørge for at arbeidsfolk får mer makt over eget liv.

– Vi skal være enormt takknemlig for alle damene og mennene som forteller om ting de har opplevd. De bidrar også til økt bevissthet og senker terskelen for andre til å tørre å si ifra om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Når det gjelder varsling er det lite som tyder på at det har blitt tryggere å varsle om trakassering i arbeidslivet. Faktisk er det mer risikabelt å varsle om denne type forhold enn andre typer, ifølge Levekårsundersøkelsen.

– Det er nok riktig at det ikke nødvendigvis har blitt enklere å si ifra. De som sier ifra risikerer å oppleve sterke motreaksjoner eller at de blir fryst ut. Det er ikke like greit å komme på jobb etter at man har meldt fra om seksuell trakassering.

– Jeg mener at politikere og arbeidsgiversiden, sammen med arbeidstakerorganisasjonene er nødt til å gjøre mer for at det skal være lettere å si ifra, sier Tajik.

«En securitas vakt som går rundt hos oss på senteret jeg jobber på lurte meg inn i et prøverom ved å late som at det var noe der jeg måtte se for å så slå meg hardt på rumpa.»

Vil ta tre grep

Arbeidsdepartementet jobber nå med å utarbeide tre grep som skal bekjempe seksuell trakassering.

– Vi må sørge for at folk i større grad har faste og hele stillinger å gå til. At de har trygge kontrakter. Når vi ser på tallene, så ser vi at det er spesielt unge folk, nyutdannede og folk på midlertidige kontrakter som synes det er vanskelig å si ifra.

– Så må vi endre lovverket generelt. Vi vil innføre en ILO-konvensjon, som skal sikre at lovverket vårt er i tråd med internasjonale standarder. Så må vi til slutt styrke arbeidstilsynet og deres tilsyns- og veiledningsvirksomhet, og har i statsbudsjettet for 2022 satt av 20 millioner mer til dette. sier Tajik.