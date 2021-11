Justin Bieber til Norge i 2022

Sist gang Bieber besøkte Norge, spilte han i Stavanger. Nå er det en ny by som får besøk av canadieren.

Den 7. august 2022 skal han spille på Leangen Travbane i Trondheim. Det bekrefter konsertarrangør All Things Live til VG.

– Konserten på Leangen blir hans eneste i Norge på den kommende turneen, og en av kun fire konserter i Europa i 2022, sier Kristian Digre i Livesentralen, som er lokal partner for arrangementet.

TURNÉ: Justin Bieber gjør kun fire stopp i Europa under sin turné neste år - Norge er et av stoppene. Foto: Angela Weiss

Bieber-feber

Mark Vaughn i All Things Live sier til avisen at Biebers store og vedvarende popularitet i Norge har vært avgjørende for at Trondheim blir en av de få europeiske byene Bieber besøker i denne runden.

– Norge elsker Justin, og dette er så klart en stor faktor for Bieber og teamet hans.

Travbaner ser ut til å være Biebers nye greie i Norge; i Stavanger 2017 opptrådte han på Forus.

I en pressemelding skriver All Things Live at Bieber kun skal gjøre fire stopp i Europa.

– Det blir en eksklusiv konsert med tilreisende fra hele Europa, og et minne konsertgjengerne i Trondheim aldri vil glemme,» sier Digre i pressemeldingen.

Bieber gleder seg

Biebers arenaturné skulle egentlig funnet sted i fjor, men ble utsatt på grunn av koronapandemien og restriksjoner.

– Vi har jobbet hardt for å lage det beste showet vi noen gang har gjort, og vi kan ikke vente med å dele det med fans over hele verden, sier Bieber selv om turnéen i pressemeldingen.

Artisten har gitt ut hele seks album og har nådd åtte førsteplasser på Billboard listen.

Bieber ble oppdaget på Youtube og slo gjennom allerede som 13-åring. Han har også slått flere rekorder innen musikkbransjen.

Blant annet slo han en gammel Elvis Presley-rekord da han ble tidenes yngste soloartist til å ha hele syv plater på førsteplass på Billboard 200-listen.