Hvem får den siste plassen til verdenscupåpningen i Ruka? Northug har svaret

Listen er lang over herreløpere som har ambisjon om å være med på verdenscupåpningen i Ruka. Ekstra viktig blir det å komme med dit i år, fordi det kan være eneste mulighet til å kvalifisere seg for OL-laget.

15 kilometer klassisk står på programmet i OL, den distansen skal gåes også på Beitostølen - og i Ruka.

– Det blir en brutal kamp for å komme med til Ruka, et skikkelig rotterace, sier Petter Northug, TV 2s langrennsekspert.

Det er velkjente og meritterte løpere som må overbevise på Beitostølen. Det er nok å nevne de fire landslagsløperne Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen og Sindre Bjørnestad Skar. Også de tidligere landslagsløperne Didrik Tønseth og Finn Hågen Krogh vil til Ruka.

– Og for å ikke forglemme sist sesongs overraskelsesmann på Beitostølen, Mikael Gunnulfsen, som vant 15 kilometer klassisk med nesten halvminuttet! Og hva med en «coming man» som Jon Rolf Skamo Hope? spør Northug.

– Hvem får plassen?

– 15 km klassisk er hva det handler om på Beitostølen når det gjelder uttaket til Ruka. Det som skjer søndag tror jeg knapt blir vektlagt i det hele tatt. Jeg tror løpet kommer litt for tidlig på Løwstrøm Nyenget etter sykdomsperioden, sier Northug, og fortsetter:

– Jeg vet at Didrik Tønseth er i form, han har imponert når han har vært med landslagsløperne på samling. Han er rutinert, og vet at dersom han skal få gå 15 km i OL, så må han til Ruka. Hele sesongen står på spill i løpet av en drøy halvtime for Tønseth denne lørdagen. Han vet hva det handler om og han har garantert toppet formen til denne helgen. Tønseth har jo også tidligere vist at han trives i terrenget på Beitostølen. Dessuten har han tidligere gått gode løp på både Beito og Lillehammer, altså tidlig i sesongen. Så, Tønseth tar plassen, sier Northug.

Didrik Tønseth ønsker seg til Ruka Foto: Ernst Lersveen/TV 2

– Du tror ikke Gunnulfsen kan gjøre som i fjor?

– Han ødela jo beinet sist sesong og det har nok hemmet han i forberedelsene. Selv om vi vet at Løwstrøm Nyenget har kapasitet, Sjur Røthe kan gå fort i begge stilarter, Finn Hågen Krogh kan plutselig gå fort etter en elendig start i Finland sist helg, og Harald Østberg Amundsen kan ha blitt bedre i klassisk, så står jeg fast på Tønseth, sier Northug.