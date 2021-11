TV 2s ekspert har vurdert lagene før skjebnekampen: – Klare favoritter

Se Nederland-Norge på TV 2 og Play tirsdag fra klokken 20.00.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har trillet terning på Norge og Nederland før tirsdagens skjebnekamp.

– Nederland er klare favoritter, men jeg tror veldig lite på at det blir en enkel oppgave for dem. Norge må spille sin beste landskamp under Ståle Solbakken. Det at de har fått denne muligheten etter at Nederland rotet det til mot Montenegro, tror jeg gjør at Norge kommer ut på banen med helt annen energi og kvalitet enn de gjorde mot Latvia på Ullevaal.

– Det er en gigantisk fiasko om Nederland nok en gang skal mislykkes i en VM-kvalik. Vi må bare krysse fingrene for at Nederland føler på det presset.

Etter å ha gitt begge lagenes lagdeler terningkast ender TV 2s ekspert opp med følgende terningkast:

Norge: 13 av 24.

Nederland: 17 av 24.

KAPTEIN: Martin Ødegård leder an i Norges beste lagdel. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kun på midtbanen får lagene samme terningkast, mens Nederland vurderes bedre i alle de andre lagdelene.

Les hele Jesper Mathisens dom av begge lag under:

Norges keeper: – Vi må krysse fingrene

Terningkast tre.

– Keeperplassen er ganske åpen, men i og med at Ørjan Håskjold Nyland ble valgt mot Latvia, regner jeg med at han ble valgt mot Nederland. Bournemouth-keeperen har vært solid i sine siste landskamper, men sliter med spilletid for klubblaget.

– Vi må krysse fingrene for at Nyland leverer så bra som han har gjort tidligere i karrieren i disse kampene, for det trenger Norge i denne kampen.

Norges forsvar: – Den tøffeste testen

Terningkast tre.

– Det har ikke vært enkelt å score på Norge i denne kvaliken, og det skal hele det norske kollektivet ha æren for. I tillegg har Stefan Strandberg stått frem som ledere vi har savnet i det norske midtforsvaret, og så har vi vært tilbake på noe av det mest gledelige de siste kampene. Marcus Holmgren Pedersen og Birger Meling får viktige oppgaver både offensivt og defensivt mot Nederland.

– Nå kommer den tøffeste testen for det norske forsvaret, og det blir spennende å se hvordan Meling, Strandberg, Hanche-Olsen og Holmgren Pedersen klarer seg.

Norges midtbane: – Vår beste lagdel

Terningkast fire.

– Hvis Elyounoussi og Ødegaard regnes som en del av den norske midtbanen er dette vår beste lagdel. Normann har vist strålende form i Premier League, og jeg elsker de harde pasningene han slår gjennom ledd. Ødegaard, Elyounoussi og Normann må fungere om vi skal skape trøbbel for det nederlandske forsvaret.

– Det blir spennende å se hvordan midtbanen til Norge blir seende ut. Ola Solbakken hadde et meget godt innhopp mot Latvia, og kommer garantert til å få flere minutter i denne kampen. Det kan også tenkes at Bodø/Glimt-spilleren får muligheten fra start, og at Ødegaard dyttes inn som en av tre på den sentrale midtbanen.

Norges angrep: – Sprer nok ikke frykt hos Virgil van Dijk & co

Terningkast tre.

– Hadde Erling Braut Haaland spilt, hadde vi hatt toppkarakter på spissplass, men uten han må vi nok ned en del hakk på skalaen. Sørloth har kvaliteter som kan passe bra mot Nederland, med tanke på at det vil være mye kontringsrom og dødballer vil bli viktige.

– Men det norske angrepet sprer nok ikke noe frykt hos Virgil van Dijk & co. Mot Latvia våknet Sørloth i andreomgang, og i morgen må han levere på sitt beste nivå fra første til siste minutt, om Nederland skal få trøbbel.

Nederlands keeper: Mangler førstekeeperen

Terningkast fire.

Sent mandag kveld meldte flere nederlandske medier at Nederlands førstevalg Justin Bijlow hadde forlatt troppen.

Sisteskansen har vært Louis van Gaals førstevalg og Jesper Mathisen rangerte ham over Norges keepere.

Dermed må van Gaal må velge mellom Mark Flekken (null landskamper) eller Jasper Cillessen (60 landskamper). Tim Krul ble hentet inn i går kveld, men kampen kommer trolig for raskt for ham.

Mathisen hadde gitt Bijlow terningkast fire, men står ved det selv om han er skadet, ettersom både Flekken og Cillessen spiller fast i større klubber enn Nyland.

Virgil van Dijk er en svært viktig mann for Nederland. Foto: KOEN VAN WEEL

Nederlands forsvar: – Håper han blir tatt med på noen løpeturer

Terningkast fem.

– Nederland har verdens beste midtstopper i Virgil van Dijk, men likevel har de vist svakhetstegn i flere kamper dette gruppespillet. Det gjorde de også på Ullevaal, men denne gangen har vi dessverre ikke med oss Erling Braut Haaland i krigen.

– Stefan de Vrij skadet seg mot Montenegro og blir trolig erstattet av Juventus-spiller Matthijs de Ligt – noe som må kunne sies å være en grei erstatter. Det svakeste punktet i Nederlands forsvar er Daley Blind. Vi må håpe at han blir tatt med ut på noen løpeturer av høyresiden vår. Ajax-spilleren så ikke veldig sprek ut mot Montenegro.

Nederlands midtbane: – Fikk streng beskjed av Bernt Hulsker

Terningkast fire.

– Det ser ut til å bli endringer på Nederlands midtbane etter kampen mot Montenegro. Det er plassen til Giorginio Wijnaldum som henger i en tynn tråd. Han var ikke god på lørdag, og ble derfor byttet ut. Frenkie de Jong er dirigentenen og en av verdens beste fotballspillere. Det er først og fremst han som er den store forskjellen på Norges og Nederlands midtbane.

– Jeg ville gi Nederlands midtbane terningkast fem, men fikk streng beskjed av Bernt Hulsker på dagens Nederland-trening at denne midtbanen ikke kunne være mer enn fire – så da blir det sånn!

Nederlands angrep: – Haalands lagkamerat kan bli vraket

Terningkast fire.

– Memphis Depay er Nederlands klart farligste angriper, og mot Montenegro ble det to scoringer på Barcelona-spilleren. Haalands lagkamerat i Dortmund, Donyell Malen ser ut til å forsvinne ut av laget, så da blir det store spørsmålet hvem Louis van Gaal setter innpå.

– Nederlandske eksperter tror det blir Wout Weghorst som får plassen, og det er en helt annen spillertype enn Malen. Weghorst er nesten to meter høy. En slik fysikk kan Nederland få god bruk for mot et lavtliggende og kompakt Norge. På kantene blir det da trolig Memphis Depay og Arnaut Danjuma, som begge til daglig spiller i La Liga.

Jesper Mathisens ender da opp med å gi Norge 13 av 24, mens Nederland får 17 av 24. Kun på midtbanen mener Mathisen at Norge klarer å matche tirsdagens motstander.

Se Nederland-Norge på TV 2 og Play tirsdag fra klokken 20.00.