Vi løser problemene med åpne armer, ikke en pistol

Oslo-volden skaper bekymring. Etter hendelsen på Bislett peker et flertall på bevæpning av politiet som løsningen.

Vi bør heller peker på forebyggende tiltak. Bevæpning politiet kan gi en falsk trygghet.

Erfaringer fra land med bevæpnet politi viser at faren for farlige situasjoner og skader øker, både for sivile, og for politiet selv.

Milan Aran Foto: Privat

I Sverige hvor politiet er bevæpnet, var drapsraten dobbelt så høy som i Norge. Politiet skader også fire ganger flere borgere enn norsk politi.



Det finnes en pris for generell bevæpning av politiet, og den prisen er for høy. Dessuten løser ikke bevæpning av politiet kjernen av problemet.



Dersom Norge hadde flydd inn 1000 politibetjenter med pistoler for å hindre vold, ville det fortsatt ikke løst roten av problemet.



Seks av ti gjerningspersoner som har begått drap søkte hjelp i private relasjoner, men bekymringene ble i liten grad formidlet til helsevesen, politi og hjelpeapparat.



Sannheten er at gjerningspersonene er et resultat av sin oppvekst. Vi som samfunn har et ansvar for å bekjempe utenforskap og forebygge kriminalitet.



Det viktigste for å forhindre at noen av oss faller ut er å inkludere de inn igjen så tidlig som mulig.



Et av de beste verktøyene vi har for å unngå at noen havner i dårlige miljøer er å sikre at de har muligheten til å velge de bedre: at de kan spille organisert fotball, håndball eller basket fra ung alder i stedet for å bli kriminelle, og at de får hjelpen man trenger.



Når man argumenterer for å bevæpne politiet med utgangspunkt i volden i Oslo starter man i feil ende.



Vi bør bygge videre på et samfunn der vi har tillit til hverandre, og ikke svarer på vold med vold.



Jeg tror på et samfunn hvor vi løser volds-utfordringene med åpne armer fremfor en pistol.