Meteorologen om ukeværet: – Det er uvanlig

Vi er allerede halvveis i november, og ifølge Yr har måneden hatt en uvanlig varm start.

Store deler av landet har hatt temperaturer over gjennomsnittet for november, flere steder én til to grader over normalen.

Ifølge vakthavende meteorolog hos Storm vil mildværet fortsette. Det er også meldt en god del vind og mye nedbør denne uken.

– Det blir en del vind langs kysten, så det er regntøyet, ikke paraplyen, som gjelder de neste dagene, skriver Yr på Twitter.

Det er kun én landsdel som slipper unna nedbøren.

Kraftig lavtrykk

Uken starter vått i store deler av landet mandag.

– Denne uken blir dominert av et kraftig lavtrykk ved Island og Norskehavet. I tillegg ligger det et høytrykk mot Svartehavet og Russland, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæter hos Storm.

Tirsdag er det meldt regn og sørvestlig kuling fra Rogaland til Troms.

– Østlandet slipper unna og får oppholdsvær. Møre og Romsdal får heller ikke så mye nedbør, men det vil blåse kuling der også, sier meteorologen.

Det er meldt litt snø på Finnmarksvidda tirsdag, men det vil være stort sett opphold.

– Det er generelt veldig mildt i hele landet. I Finnmark vil det være mellom en og to minusgrader, sier han.

REGN: Det er sendt ut farevarsel for regn i Lofoten onsdag. Foto: Erik Edland / TV 2

50 millimeter regn

Onsdag fortsetter oppholdsværet på Østlandet, mens det blir bygevær i resten av landet.

I Lofoten og ytre Ofoten i Nordland ventes det opptil 50 millimeter regn i løpet av tolv timer. Det er sendt ut farevarsel for overvann og vannplaning.

– Det blir veldig vått, men det er ikke ekstremt til å være Lofoten, sier Krogsæter.

På Svalbard er det også sendt ut farevarsel for vind opptil storm styrke.

– Det kan bli østlig storm og skikkelig ruskevær der på onsdag. Temperaturene vil ligge mellom seks og syv minus, så det blir skikkelig kaldt, sier meteorologen.

VIND: Det blir kraftig vind på Svalbard de neste dagene. Her fra Longyearbyen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Veldig lite nedbør

Torsdag står de kraftige bygene i kø over Nordland.

– Det er ventet opptil 60 millimeter regn. I indre strøk kommer nedbøren trolig som sludd og snø. Det kan også komme ganske mye snø i fjellet, sier Krogsæter.

Også på Vestlandet fører også nye lavtrykk med seg regn.

Finnmark slipper unna det verste, da det er meldt stort sett opphold.

Meteorologen mener det fineste været denne uken vil være på Østlandet.

– Det er litt vekslende skydekke, men det kommer veldig lite nedbør. Stort sett resten av landet får regn, sier meteorologen.

I den anledning har vi tatt en titt på gjennomsnittstemperaturen så langt, og sammenlignet med normaltemperatur for første halvdel av november 🤓 Resultatet: Varmere enn normalt så å si over alt, flere steder 1-2 grader over normalen🌡️ pic.twitter.com/FHQsynCltP — Meteorologene (@Meteorologene) November 15, 2021

Snøgrensen ligger mellom 500 og 600 meter over havet.

Uvanlig varmt

Helgen blir trolig en forlengelse av det meteorologen har meldt tidligere i uka.

– Hvis jeg skal oppsummere blir det regn og kuling i vest og nord, og opphold i øst, sier Krogsæter.

Det vil også være uvanlig varmt i Sør-Norge, særlig mandag og tirsdag.

– Det vil ligge mellom ti og tolv grader i Sør-Norge, og det er uvanlig til november å være. Mildest blir det i Møre og Romsdal hvor det er meldt opptil tolv grader tirsdag, sier Krogsæter.

Det blir litt kjøligere onsdag, før det blir mildere igjen på torsdag.

– Det er litt tidlig å si sikkert hvordan helgen blir, men det kan bli nordavind og litt kaldere temperaturer, sier han.