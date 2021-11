Superstjerner med i ny uortodoks reality: – Det er en ny tid nå

Dragartister fra hele verden viser seg i alt fra underbukse til kinesisk festdrakt i det nye programmet «Queen of the Universe». God kveld Norge har intervjuet popstjerne Leona Lewis (36) og Graham Norton (58), som er henholdsvis jurymedlem og programleder.

«Queen of the Universe» kan fort bli et av verdens største drag shows på TV, med Graham Norton som programleder.

– Dette er en fantastisk kombinasjon av ting for meg. Jeg elsker drag, jeg elsker Eurovision Song Contest. Jeg er gjestedommer på «RuPaul's Drag Race». Det ble et enkelt valg for meg å si ja til programlederjobben, når alle disse tingene slås sammen, sier Norton til God kveld Norge.

Norton, som til vanlig jobber som talkshow-vert på BBC, sier folk vil få bakoversveis av alt fra sangtalent, kostymer og personligheter.

Det er trolig første gang et slikt show sendes over hele kloden, med artister som ikke «lip-syncer», men synger med sin egen stemme.

Vanessa Williams, Michelle Visage, Trixie Mattel og Leona Lewis utgjør juryen.

I videoen øverst i saken kan du høre mer om hva Lewis og Norton har å si om programmet, samt se de første «Queen of the Universe»-klippene.

Sjokk

Lewis er mest kjent for låten «Bleeding love» som kom ut i 2007, som ble en bestselger i Storbritannia og en rekke andre land. Låten bidro også til en verdensrekord; den ble lastet ned 50 000 ganger på bare 30 minutter.

God kveld Norge har intervjuet Lewis, som sier programmet er alt fra rørende til hysterisk morsomt:

– En av artistene kunne ikke opptre med drag i hjemlandet sitt. Hun kom her på programmet, fikk opptre og ble fortalt at hun var fantastisk. Det var spesielt rørende for meg. Det ble noen tårer.

Dragkulturen blir fortsatt diskriminert i flere land, blant annet fordi den ofte forbindes med LHBTQ-bevegelsen. Det kommer stadig historier i media om at dragartister blir diskriminert i land som Kina, og at dragartist får drapstrusler gunn på grunn av deres ønske om å uttrykke seg via klær, sminke og show.

Lewis er likevel ikke redd for at hennes deltakelse i programmet kan skade karrieren hennes.

– Hvis noen mennesker ikke vil assosieres med meg fordi jeg elsker drag, så kan de bare holde seg borte. Det er en ny tid nå.

Millioner av følgere

Det er ikke kun juryen som består av kjente fjes, også flere av deltakerne har store følgerskarer.

Det er deltakere fra hele verden, inkludert Kina, Frankrike, India, Danmark, USA, Storbritannia, Brasil og Australia.

Flere er verdenskjente allerede før premieren, som «Grag Queen» fra Brasil, med 270.000 følgere på Instagram og to millioner følgere på TikTok.

Dragartisten kommer fra den lille kommunen Canela, og i den første episoden av programmet forteller hen at hen skilte seg ut fra resten av beboerne, da hen elsker å være både naken og i kostyme.

Vi har også med en deltaker fra Skandinavia, nemlig Betty Bitschlap. Dansken er i utgangspunktet en av de minst kjente artistene, men kanskje stjernestatusen øker etter premieren.

Deltakeren som vinner stikker av med 250.000 dollar, som med dagens kurs tilsvarer godt over to millioner norske kroner.

TV-programmet sendes på den internasjonale strømmeplattformen Paramount+, og har premiere 2. desember.