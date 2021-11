Idar Vollvik tiltalt for feilmerking av 700.000 munnbind

Statsadvokaten i Hordaland mener det er særdeles skjerpende at den uriktige merkingen skjedde under korona-pandemien, da behovet for munnbind var stort.

Det skapte stor blest da politiet gjennomførte razzia i tre av Idar Vollvik sine lokaler, og beslagla kassevis av munnbind fra Ludostore-eieren i september i fjor.

Politiet mente Vollvik med vilje hadde feilmerket munnbind, og fått dem til å fremstå som godkjent for medisinsk bruk.

Nå - ett år etterpå - har statsadvokaten i Hordaland valgt å ta ut tiltale mot Ludostore-eieren.

Idar Vollvik sin advokat, Arild Christian Dyngeland sier til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken.

Tiltalen omhandler brudd på loven om medisinsk utstyr, «for forsettlig og under særlig skjerpende omstendigheter å ha utgitt som som medisinsk utstyr produkter som ikke er merket i samsvar med de krav som følger av internasjonale avtaler Norge har tiltrådt», som det står i tiltalen.

MUNNBIND: Slik så det ut etter at politiet hadde gjort beslag av munnbind hos Idar Vollvik sitt lager i Fana i fjor. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Merking

I klartekst betyr det at påtalemyndigheten mener Vollvik skal ha markedsført munnbindene han solgte på Ludostore.no som munnbind av type I, type II eller type IIR, som er godkjent for medisinsk bruk.

Ifølge politiet var disse munnbindene ikke godkjent for dette, og de mener han fjernet eventuelle følgeskriv som opplyste at munnbind var av type «non-medical».

Påtalemyndigheten hevder også at Vollvik flyttet såkalt non-medical munnbind over i kasser som var merket slik at de fremsto som medisinske munnbind.

Dette skal ha skjedd i perioden april 2020 til 31. august samme år.

Totalt anslår påtalemyndigheten at rundt 700.000 munnbind var pakket om, forsøkt pakket om eller uriktig merket.

BESLAG: Dette var noen av pakkene med munnbind som Vollvik hadde gjennom sitt firma Ludostore. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Skjerpende

Videre mener påtalemyndigheten at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter i tiltalen.

«Foreligger fordi forholdet fant sted under Covid 19-pandemien, som medførte et stort behov for trygt smittevernutstyr og mulighet for kontroll med smittevernsutstyr, herunder at smittevernutstyret kan spores tilbake til riktig produsent».

Rettssaken mot Idar Vollvik starter i Hordaland tingrett 31. januar neste år, og varer i fire dager.

Det har enn så lenge ikke lyktes TV 2 å få tak i statsadvokaten.