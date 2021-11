Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei! Vi har nettopp hatt inne en bil på verksted, hvor gjengene i ene hullet i hjulnavet har blitt ødelagt ved dekkskifte (?).

Bolten var helt fin. Den ble skrudd inn for hånd, og deretter med hjulkryss. Det ble det ikke brukt noe kraft, da den kun gikk rundt og rundt.

Man kan skru inn bolten fint fra starten av, men den fortsetter bare rundt og rundt. Bolten kan ikke dras ut, men må skrues ut. Dette tyder vel på at bolten er satt inn riktig og ikke skjevt?

Verkstedet mener dette ikke skal gå på garanti. Kan det virkelig stemme?

Verkstedet kunne også fortelle at bare denne uken, har de hatt inne tre tilsvarende biler med samme feil. Dette må vel bekrefte produksjonsfeil/lav kvalitet i stålet eller gjengene? Da bolten ble tatt ut, skal det nevnes at gjengene på den er helt fine.

Bilen det er snakk om er en Peugeot 208, 2019-modell.

Benny svarer:

Det er alltid kjedelig når dette skjer. Og det skjer ganske ofte...

Jeg har selv en del år bak meg på verkstedgulvet og kan bekrefte at dette med ødelagte hjulbolter og mutre er en ganske vanlig sak. Dette opplever mange hver eneste dag nå i hjulskift-tiden.

Men det kan unngås og oppskriften er svært enkel: Rengjør gjengene, smør opp og entre bolten eller mutteren – for hånd. Da kjenner du at gjengene «får tak» og kan skrus lett. Da vet du også at det ikke er skjevt entret og at gjengene ikke kan ryke på grunn av det.

Det skal heller ikke skrus til for hardt. Mellom 6 og 8 kilo er vanlig moment. Det er mindre enn man kanskje skulle tro, men det holder.

De siste årene har salget av elektriske og trykkluftdrevne muttertrekkere tatt av. Det har blitt nærmest allemannseie. Folk gidder knapt å skru for hånd lenger.

Mange gjør dessverre også den feilen at hjulbolten eller mutteren puttes rett i pipa, så freses det bare på. Da går det ofte galt. Tørre gjenger uten en oljedråpe og uten å sjekke at gjengene tar tak først – da er det fort gjort å ende opp med en «flintskallet» bolt eller mutter, uten gjenger.

Dette er i så fall en fysisk og mekanisk skade som skyldes feil bruk/fremgangsmåte. Det dekkes derfor ikke av nybilgarantien.

Ofte unnlates det å bruke momentstav også, selv av verksteder. Slik at det skrus til altfor hardt. På litt sikt går dette galt.

I ditt tilfelle er det nok noe lignende som har skjedd. Jeg er rimelig sikker på at den aktuelle bolten har blitt entret skjevt en eller annen gang. Når, hvordan eller av hvem kan være vanskelig å vite. Så jeg kan ikke være noen dommer her og utpeke noen til syndebukk.

Om Peugeot har for dårlig stål eller for lav kvalitet på hjulboltene kan sikkert diskuteres til langt på natt og ut på morrakvisten. Om du som forbruker mener det, ligger bevisbyrden hos deg. Det er med andre ord et laaaangt lerret å bleke om du skal ta dem på dette.

Jeg mener fokuset her må rettes mot å få fikset opp i dette, slik at alle hjulene sitter fast som de skal. Joda, det koster litt og ikke minst er det ergerlig. Særlig om noen andre egentlig er skyld i skaden. Noen ganger må man bare svelge to ganger, dra kortet og forsøke å glemme det.

Ønsker uansett både deg og Peugeoten en fin vinter!

