Mener idretten bør gjøre en ny vurdering av boikottspørsmålet

Venstre-leder Guri Melby reagerer på at Erna Solberg vil ha slutt på debatten om boikott av fotball-VM i Qatar. Nå oppfordrer hun politikere til å engasjere seg for å få mesterskapet stoppet.

I et intervju med VG lørdag oppfordret tidligere statsminister Erna Solberg (H) det norske folk til å avslutte debatten om en boikott av fotball-VM i Qatar. Folk burde legge spørsmålet bak seg og heller heie på landslaget, mente hun.

Siden den gang har Amnesty International lagt frem en ny rapport, som konkluderer med at forholdene for migrantarbeidere i Qatar er blitt forverret det siste året.

I tillegg har det kommet opplysninger om at Qatar-VMs tidligere media- og kommunikasjonssjef, Abdullah Ibhais, skal ha blitt arrestert i hjemlandet. Han har i et intervju med fotballmagasinet Josimar ytret seg kritisk til regimet - og skulle etter planen gjøre et intervju med NRK samme dag som han ble pågrepet.

Hendelsene har gitt nytt liv til boikottdebatten, som Solberg ønsket å legge død for noen dager siden. Venstre-leder Guri Melby er blant dem som har engasjert seg.

– Både jeg og mange andre reagerte på Erna Solbergs uttalelser forrige uke, for det er mulig å heie på det norske landslaget og samtidig ønske en debatt om boikott velkommen, sier Melby til TV 2.

Vil ha ny vurdering

Da nyheten om at pågripelsen av Abdullah Ibhais sprakk, skrev den tidligere ministeren på Twitter at det var et godt eksempel på hvorfor debatten bør holdes levende.

– Jeg håper Norge slår Nederland og kvalifiserer seg mesterskapet, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal diskutere vår deltakelse, sier Melby.

BESKJED FRA SPILLERNE: Det norske landslaget med tydelig beskjed til Qatar før VM-kvalifiseringskampen mot Latvia. Foto: Stian Lysberg Solum

I juni avgjorde det ekstraordinære fotballtinget at Norges fotballforbund (NFF) ikke skal boikotte Qatar-VM. Dersom det norske landslaget klarer å kvalifisere seg til mesterskapet, er det altså vedtatt at de skal delta.

Melby mener det er på tide å vurdere boikottspørsmålet på nytt.

– Jeg heller mot at idretten bør gjøre en ny vurdering av spørsmålet om boikott. Det er mye som er så graverende med det arrangementet at det bør være vanskelig for å Norge å delta. Det bør ikke være slik at beslutningen som ble tatt i sommer ikke kan revurderes når ny fakta blir lagt på bordet, sier hun.

Gahr Støre om boikott

Melby er en av få politikere som har tatt stilling til spørsmålet om norsk boikott av fotball-VM i Qatar.

Under et besøk i Bodø stilte TV 2 spørsmål om VM i Qatar til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han ønsker ikke å svare på hva han tenker om en eventuell boikott.

VIL HOLDE FANEN HØYT: Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge skal si tydelig i fra til Qatar, men spørsmålet om boikott mener han idretten bør ta seg av. Foto: Torstein Bøe

– Nei, jeg står for at når det gjelder fotballen og idrettens verden, så tar de sine beslutninger og det er jeg opptatt av at vi skal ha respekt for, sier Gahr Støre, som mener at det er viktig at debatten er en del av det offentlige ordskiftet.

– Debatt om hvordan vi kan påvirke land som har en annen holdning til menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, det må vi ha i samfunnet. Og som statsminister vil jeg si at Norge skal ha fanen høyt hevet der og si tydelig i fra i de politiske kontaktene vi har opp mot de landene, sier Gahr Støre.

Mener norske politikere bør engasjere seg

Landsorganisasjonen (LO) mener at det er viktig å legge ytterligere press på på Qatar for raskere implementering av lovendringene de har innført.

– Norske myndigheter bør legge ytterligere press på Qatar og på Gulf-statene for tiltak for å bedre migrantarbeidernes forhold, sier nestleder Roger Heimli.

– Bør boikottdebatten reises på nytt?

– LO er generelt tilhenger av dialog framfor boikott. Vi mener lovendringene i Qatar har vist vilje til endring. Men at ytterigere press for implementering er viktig. LO støtter det norske fotballforbundets aksjoner for migrantarbeidernes rettigheter - på banen i forkant av kampene, sier Heimli.

VANSKELIGE KÅR: Arbeidere på Lusail stadion i hovedstaden Doha i 2019. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

Venstre-leder Melby oppfordrer flere politikere til å engasjere seg i debatten, og bruke internasjonale forum for å legge press på Qatar.

– Norge vil nok ikke oppnå med mye med en boikott, særlig om vi ikke kvalifiserer oss, men norske politikere kan bidra til å løfte boikottdebatten internasjonalt, sier Melby, og fortsetter:

– Toget har ikke gått ennå, det går ikke før mesterskapet faktisk blir arrangert. Det er fortsatt mulig å stoppe det, dersom flere land mobiliserer. Kulturministeren og utenriksministeren bør diskutere hva Norge kan gjøre.

Støtter landslagets markeringer

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at regjeringen følger med på situasjonen i Qatar.

– Vi må jo følge med på alle land hvor det er brudd på menneskerettigheter, hvor arbeidslivet ikke er som det skal være. Det skjer på mange måter. I den kontakten vi har med landene der, men også i FN og andre internasjonale organisasjoner. Så må vi arbeide for høyere standarder, for demokrati og for arbeidstakerrettigheter. Det gjelder selvfølgelig også for Qatar, sier Gahr Støre.

– Under VM-kvalifiseringen har landslaget hatt flere markeringer mot Qatar. Har du støttet det?

– Ja, det synes jeg er utrolig fint, for dette er idrettens verden, det er fotballen som eier disse turneringene og må ta stilling til det. Noen kan kanskje si at det bare er å ha trykk på t-skjorter, men det betyr mye mer enn det. Det blir lagt merke til. Det har noe med holdninger å gjøre, og det teller, sier statsministeren.