Vi vet hvem de er og hvorfor de er mest utsatt for sextrakkasering

Seksuell trakassering på arbeidsplassen er fortsatt et problem for mange - fire år etter #metoo tvang fram et oppgjør i enkelte bransjer.

Denne høsten har vi fått høre om trakassering på fiskefartøy da fiskeren Susanne Mortensen modig fortalte om sine opplevelser i et leserinnlegg. Etterpå sto andre kvinner fram og fortalte om lignende opplevelser. Det er nedslående lesing om en utrygg og uakseptabel hverdag.

Det vet jeg at fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, har tatt på dypeste alvor.

Også TV2 har viderebrakt historiene til kvinner som har opplevd ting ingen burde oppleve i arbeidslivet. Disse kvinnene er dessverre ikke alene.

Berører unge

Sist man undersøkte hvor stort omfanget av seksuell trakassering er, var i 2019. Da svarte 117.000 personer at de én gang i måneden eller oftere har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

Det tilsvarer 4,5 prosent av de som er i jobb i Norge. Over tre ganger så mange kvinner som menn opplevde slik uønsket oppmerksomhet.

Vi vet hvem som er mest utsatt. Kvinner. Unge. Nyansatte.

Midlertidig ansatte. Alt dette er faktorer som øker risikoen seksuell trakassering.

Alle disse er oftere i en posisjon der det å si fra om uakseptable forhold er vanskelig fordi de er avhengige av jobben, inntektene, referansene de kan få eller av å ha en god relasjon til arbeidsplassen for å få forlenget kontrakt.

1 av 5 unge kvinner

De som jobber som servitører, sykepleier eller i et pleie- eller omsorgsyrke er også dessverre mer utsatt enn andre.

Hele 1 av 5 unge kvinner under 25 år svarer at de har opplevd slik uønsket oppmerksomhet.

Dette betyr ikke at menn ikke blir seksuelt trakassert. Eller at en 50-åring som er fast ansatt i staten ikke kan bli det. Men det er mindre sannsynlig. Avmakt er ikke likt fordelt.

Regjeringa vil sørge for at arbeidsfolk får mer makt over eget liv. Makt handler også om retten til å si nei - eller til å si fra.

Men hvor reell er egentlig denne retten for en ung nyansatt i midlertidig stilling som opplever at menn med mer makt enn henne tar på henne uten lov?

Med usikker tilknytning til arbeidslivet kan man lett frykte at konsekvensen for å si fra er for stor.

Faste, hele stillinger

Regjeringa vil gi folk en stabil tilknytning til arbeidslivet. Faste jobber. Hele stillinger. Ryddige forhold.

Vi vil at det blir lettere å si fra om noe uønsket skulle skje. At du ikke er redd for å miste vakter om du sier fra.

Men dette alene er på langt nær nok. Derfor skal vi gjøre mer.

Loven i dag sier at all trakassering er forbudt. Dette trakasseringsforbudet gjelder også seksuell trakassering.

Arbeidsgiver har plikt å forebygge seksuell trakassering, og dette gjelder uavhengig av om trakassering skjer fra kolleger/overordnede eller fra kunder/klienter.

Utsatte bransjer

I tillegg er det et eksplisitt forbud mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

Men det er ikke sikkert dette holder lenger. Derfor har regjeringen sagt at vi vil få arbeidet mot seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. Dette er ting vi skal jobbe med nå.

For å holde trykket oppe på det som er et problem for over hundre tusen arbeidstakere, må vi også ha god informasjon. Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber tett sammen i arbeidet mot seksuell trakassering. De har informasjonsopplegg og kurs inn mot utsatte bransjer som f.eks hotell- og serveringsnæringen.

Slike tiltak er viktig og helt nødvendige.

Vi har et problem og vi må jobbe systematisk for å få bukt med det. Et ryddigere arbeidsliv med faste, hele stillinger, lav terskel for å si fra og en gjennomgang for å se om vi må ha enda mer klartekst i lovverket på dette.

For det norske arbeidslivet skal være trygt for alle. Kvinner og menn. Unge og eldre.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no