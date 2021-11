Budsjettforhandlingene er i gang

Forhandlingstrioen består av Kari Elisabeth Kaski (SV), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Eigil Knutsen (Ap).

– Vi gleder oss, sier Knutsen idet de tre er på vei inn i møtet.

SV la mandag frem sitt alternative budsjett og gikk kun timer senere inn i forhandlinger med regjeringspartiene.

– Vi har tydelige prioriteringer og jeg gleder med til å komme i gang nå, sier Kaski.

– Vi skal prøve å gjøre hverdagen bedre for folket. Vi ser frem til å gå nærmere inn i hva SV vil legge på bordet, sier Gjelsvik.

Ingen klar tidsplan

Partene ønsker ikke å binde seg til en tidsfrist, men Knutsen understreker at de ønsker å komme til enighet så snart som mulig.

– Vi har lagt opp til et tidsskjema med korte frister. Vi ønsker å jobbe raskt og effektivt denne uka her, også ser vi hvor langt vi kommer. Det tar den tiden det tar.

Det sier Kaski seg enig i, men hun er klar på at SV likevel vil ta seg tid.

– Har du det like travelt som regjeringspartiene?

– Vi lar oss ikke stresse av tidsfrister.

CO2-avgift til besvær

I SVs alternative budsjett ønsker de en økning på CO2-avgiften med femti prosent sammenliknet med 2021-satsen. I regjeringens tilleggsproposisjon planlegger de derimot for en langt svakere økning.

– Vi har lagt frem et forslag om 28 prosent økning. Det er en kraftig økning som viser at forurensing skal skattlegges og det skal koste. Men det skal også gjøres på en måte så folk kan håndtere det, sier statsminster Jonas Gahr Støre til TV 2.

Også når det gjelder skattelegging går SV lengere enn regjeringen. De har varslet en økning på 20 milliarder kroner.

ULIKE SYN: Støre er klar på at det vil bli tøffe forhandlinger mellom regjeringspartiene og SV de neste dagene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Klar for tøffe tak

Støre er klar på at det er tydelige forskjeller mellom SV sitt alternative budsjett og regjeringens, og at forhandlingene kan bli tøffe.

– Sånne forhandlinger skal være tøffe for du skal stå på for det du mener er riktig. Å forhandle med SV her blir på områder hvor vi er enige om retningen. Så har vi kanskje ulikt syn på doseringen og rekkefølgen, men det skal vi få til.

Mandag ettermiddag satte partene seg sammen for å starte forhandlingene. Og Støre understreker at regjeringen vil lytte til sin potensielle budsjettpartner.

– Det er på ryddig vis. Vi vil ha flertall for budsjett i stortinget og den jobben skal vi gjøre i dagene som kommer.

Likevel er han klar på at styrkeforholdet er ulikt.

– Vi må få flertall og det må vi gjøre med SV. Det vet jo SV, og også litt om hva som er styrkeforholdet blant partiene.