Tilkalte politiet etter larvefunn – ble møtt av et skrekkelig syn

En nabo varslet vaktmesteren etter å ha oppdaget hvite larver som falt ned fra taket i vedkommendes leilighet.

Da politiet ankom leiligheten i bydelen Bronx, etter en telefon fra vaktmesteren, ble de først møtt av en skrekkelig lukt. Deretter ble to forråtnede og ugjenkjennelige lik funnet i overetasjen.

En 29 år gammel kvinne lå på sofaen, mens en mann i 40-årene ble funnet på gulvet ved siden av, sammen med et håndvåpen.

Ifølge New York Post mener politiet at det er snakk om drap etterfulgt av selvdrap. I august og september fikk politiet to klager om husbråk på samme adresse.

For om lag to uker siden ble det hørt skudd i leilighetskomplekset, men personen som hørte de angivelige skuddene varslet aldri politiet.

Det er derfor nærliggende å tro at likene har ligget der i to uker, sier en kilde til avisen.

Ifølge New York Daily News har den avdøde kvinnen flere ganger bedt vaktmesteren i boligblokken om å holde et øye med henne, da hun var redd for kjæresten.

– Siste gang jeg så henne hadde hun blitt banket opp. Hun fortalte meg at hun hadde fått et brudd i ryggen. Hendene hennes var helt hovne. Politiet var her hele tiden, sier han til avisen, og forteller at han sist fikk en tekstmelding fra kvinnen 28. oktober.

Det har foreløpig ikke blitt foretatt en obduksjon av likene.