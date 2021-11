Stempler Nederland-prestasjon som umoden

Tirsdag: Se Nederland-Norge på TV 2 kl. 20.00

Nederland hadde VM-billetten i lomma på stillingen 2-0 borte mot Montenegro. I stedet sørget to montenegrinske scoringer at gruppe G er vidåpen før den siste og avgjørende kampen mot Norge i Rotterdam.

Virgil van Dijk (30) var irritert etter poengtapet.

– Det var en rar dag. Vår prestasjon var ikke god nok. Vi fortjente ikke å vinne. Vi har diskutert det. Nå er situasjonen slik at vi trenger vi uavgjort, men vi ønsker å gjøre en god prestasjon. Vi vil vise at vi er et godt lag, for vi vet at Norge vil jobbe sokkene av seg. Det kan vi også, men det må vi vise. Spesielt etter det som skjedde på lørdag, sier van Dijk.

Nederlandske fans jublet da de hørte at Norge hadde avgitt poeng mot Latvia. Spillerne var også klar over resultatet da de gikk på banen i Podgorica. På spørsmål om resultatet påvirket de nederlandske spillerne, svarer van Dijk slik:

– Jeg tror ikke det, men vi er alle mennesker. Når man får resultatet før kampen kan det påvirke. Men jeg tror ikke det var det som gjorde at vi presterte dårlig. Måten vi spilte på... vi var litt umodne. Det må vi lære av, sier van Dijk.

Se Nederland-kollapsen her:

Midtstopperen hadde håpet at et fullsatt De Kuip skulle hjelpe Nederland til VM, men smittenivået i landet gjør at kampen spilles for tomme tribuner. Det synes van Dijk er trist.

– Jeg er veldig skuffet, men det er hva det er. Vi kan ikke endre det. Vi kommer til å savne fansen, men vi må takle det, sier Liverpool-bautaen.