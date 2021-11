Tenåring knivstukket ved skole i Oslo

Like etter klokken 12 mandag rykket nødetatene til Kabelgata på Økern i Oslo, etter melding om slagsmål.

– En person skal være knivstukket og blir kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Tor Grøttum ved Oslo politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen sier at knivstikkingen fant sted like ved Kuben videregående skole.

– Vi vet ikke noe om skadeomfang ennå, sier Grøttum.

PÅ STEDET: Politiet gjør undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd etter at en gutt ble knivstukket ved Kuben videregående skole mandag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Gutten var ved bevissthet da han ble kjørt til sykehus. Han skal ha blitt knivstukket flere ganger.

Hittil er fem personer anholdt. Politiet kan ikke utelukke at de vil anholde flere.

– Vi har kontroll på i alt fem personer som vi sjekker, opplyser politiet.

Hendelsen skjedde ved Kuben videregående skole, men politiet vet foreløpig ikke om de involverte er elever på skolen. De involverte er så vidt politiet vet alle under 18 år gamle, i alderen 15-16 år.

Vitner på stedet forteller at hendelsen begynte ved kantinen på skolen, om lag hundre meter lenger ned i Kabelgaten. Deretter skal en stor gjeng ha løpt opp til en parkeringsplass der slagsmålet fortsatte. Det er uvisst hvor selve knivstikkingen skjedde.

Foto: Thomas Evensen/ TV 2

Innsatsleder på stedet, Kristoffer Bang, sier de invovlerte i hendelsen er unge gutter, men vet foreløpig ikke om de er kjenninger av politiet. Det har vært flere vitner til hendelsen, og politiet jobber med å finne ut hvem som har sett hva.

– Det fremstår som det har vært et masseslagsmål hvor flere har vært involvert, sier innsatslederen.

Fornærmede er tilknyttet Kuben

Rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge, bekrefter at gutten som er knivstukket er tilknyttet skolen.

I en beskjed til ansatte, foresatte og elever ved skolen har Hauge sendt ut følgende melding:

«Kjære alle sammen. Vi har hatt en hendelse i Kabelgata ved Kuben, der Kuben-elever har vært invovlert. En elev er sendt til sykehus og foresatte er kontaktet. Det er ikke meldt om andre skader. Jeg ber dere alle forholde dere rolige, og på best mulig måte konsentrere dere om de oppgaver som ligger foran hver enkelt av dere. Varme tanker fra rektor».

VIL STØTTE ELEVENE: Flere elever ved skolen var vitne til hendelsen. Rektor Kjell Ove Hauge sier elevene skal få tilbud om å prate med noen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Ut over det er det lite jeg kan si, for jeg vet veldig lite, sier rektoren.

– Vi prøver å forholde oss så rolig som mulig. Noen elever har vært litt for tett på og da er det viktig for oss å være nær de, og åpne for at de kan komme og snakke med noen så fort som mulig.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt han kjenner til konflikten som var foranledning for hendelsen.

Hendelsen skjedde i forbindelse med skolens lange friminutt mellom klokken 12 og 13, og flere elever var vitne til det som skjedde.

– Vi vet at flere elever var involvert i hendelsen, men i hvilket omfang vet vi ikke, sier rektoren.

Hauge sier mange elever var ute i gata da hendelsen skjedde.