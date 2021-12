Idrettslege kritisk til skademengden: – Femti prosent kunne vært avverget

Idrettslege Anine Nordstrøm er bekymret for skaderisikoen for ishockeyspillere på toppnivå. Hun mener at mange kunne ha sluppet unna skader, hvis klubbene tok grep.

Ishockeyspillere er tre ganger mer utsatt for skader enn fotballspillere ifølge NHI, og de aller fleste på toppnivå opplever å være ute med skade i løpet av karrieren.

Denne sesongen har samtlige lag i Fjordkraft-ligaen vært spesielt utsatt, og mange klubber har hatt spillere ute over lengre perioder.

Nå mener flere at skaderisikoen i toppligaen er for høy, og at noe må gjøres for å unngå at så mange spillere er ute med skade hver sesong.

Ønsker endring

Ortopedisk kirurg og spesialist i idrettsmedisin Anine Nordstrøm har gjennom sitt prosjekt «Injuries and Illnesses in Norwegian Senior and Junior Elite Ice Hockey Players» forsket på skader og skadeårsaker for ishockeyspillere på elitenivå.

Hun har kommet til en konklusjon.

– Med det kampoppsettet og den belastningen som finnes i norsk ishockey i dag så burde det absolutt være flere helproffe spillere i ligaen. Jeg har sett folk komme løpende med en baguette i hånda rett fra jobb og på ishockeytrening. Det er klart at det er en belastning på kroppen, sier hun.

Nordstrøm er tydelig på at det er en kompleks sak, og hun peker på flere grunner til at skadesituasjonen er slik den er i Norge i dag.

– Det finnes ingen krav til oppfølging her. Det er snakk om toppidrettsutøvere som skal spille to til tre kamper i uka og trene nesten hver dag. Skal du ha en annen jobb i tillegg, og drive med fysisk aktivitet hele dagen, så blir belastningen veldig stor, forklarer hun.

I tillegg til å få flere helprofesjonelle spillere i ligaen, så mener Nordstrøm at ishockeyforbundet må gjøre bestemte endringer for å bedre forholdet for spillerne sine.

IDRETTSLEGE: Anine Nordstrøm. Foto: Privat

– Forbundet burde også komme med et krav om at klubbene må ha et ordentlig helseteam rundt spillerne. Hvis forbundet kommer med det kravet, så må alle klubbene ha det, og da vil forhåpentligvis situasjonen bedres, sier hun.

Idrettslegen presiserer at skadeomfanget i norsk ishockey kunne vært ganske annerledes med bedre tilrettelegging rundt enkeltspillere.

– Femti prosent av skadesaker i idretten kunne vært avverget. Da er det viktig å ha folk som kan hjelpe til med rehabilitering slik at spillerne får hjelp tilbake til idretten etter en skade, slik at de ikke er aktive for fort og får en ny skade igjen, sier hun.

– Er det økonomi til det i klubbene?

– Jeg tror klubbene har for dårlig økonomi, men det handler også om forståelse for hva som er viktig å prioritere. Det koster mye å ha en spiller sykemeldt. Det ville kanskje være billigere å ha en ekstra fysioterapeut, men klubbene velger da ofte å få inn en ekstra spiller i stedet, sier hun.

– Ikke mer penger

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund motsier ikke Nordstrøm, men forklarer at det ikke bare er enkelt for forbundet å pålegge klubbene å ansette et medisinsk apparat.

– I en del av de klubbene med dårligst råd så er det veldig få heltidsansatte. Hvis de klubbene skal kunne spille på øverste nivå så må de bruke ressurser på spillerne sine. Det er ikke til å stikke under en stol at mange klubber prioriterer spillere fremfor veldig mye annet. Det er ikke alltid så lurt, sier han til TV 2.

GENERALSEKRETÆR: Ottar Eide ønsker bedre tilrettelegging for ishockeyspillerne i Fjordkraft-ligaen. Foto: Terje Pedersen

Eide sier seg enig med Nordstrøm om at situasjonen for spillerne på toppnivå kanskje burde vært bedre.

– Det første budet ville vært å ha en økonomi som gjør at spillerne kunne trent mer og jobbet mindre. Der er vi ikke der vi skulle ønske vi var. Det er ikke mer penger i systemet, men jeg håper det kan snu en dag, sier han.

Generalsekretæren innrømmer at problemet i bunn og grunn dreier seg om enkelte klubbers økonomi.

– Det er bra med fokus på spillernes helse. Vi vet det at det å pålegge lagene å ha lege til stede på kamper er en nødvendighet. Det må klubbene ha, selv om noen egentlig ikke har råd. Dette er jo bare en eller to ganger i uka, men når til og med det nesten ikke lar seg gjøre, så blir det vanskelig å pålegge noe mer knyttet til et medisinsk apparat. Selv om det kanskje ville være fordelaktig, innrømmer Eide.

Flere helprofesjonelle

Landslagslege Ole Fosse har også spekulert i hva som kunne bedret skadesituasjonen til norske spillere på toppnivå. Han tror spørsmålet om profesjonalitet har mye å si.

– Jeg føler meg nokså sikker på at dersom ligaen hadde hatt nok økonomi til at spillerne i hovedsak kunne vært helprofesjonelle, så ville det kunne bidratt til å redusere det samlede stresset på spillerne, gitt mer tid til fokus på skadeforebyggende trening og restitusjon, og dermed muligens redusert risiko for belastningsskader, skriver Fosse i en melding til TV 2.

Storhamar-legenden Patrick Thoresen er en av få helprofesjonelle ishockeyspillere i Norge. Han uttrykker frustrasjon over at ikke flere får lov til å satse hundre prosent på en ishockey-karriere.

HELPROFF: Storhamars Patrick Thoresen ønsker at flere skal få samme mulighet som han til å leve av ishockeyen. Foto: Fredrik Hagen

– Det er synd det ikke blir sett på som en fullverdig jobb, sier Thoresen.

Han støtter uttalelsene til Fosse.

– Jeg er helt enig med Ole. Det skulle vært økonomi til å betale spillerne mer. Da kunne det også vært et krav om at hvis du trenger hvile så hviler du, sånn at man fikk tid til å restituere. Nå kan ikke klubbene kreve at du går hjem og hviler etter trening engang. Det handler jo om at gutta er avhengig av å tjene penger ved siden av, forteller Thoresen.

– Prioriteringssak

Hovedtrener for Sparta, Sjur Robert Nilsen, forteller hvordan treningshverdagen er for hans spillere, og bekrefter at mange har en ekstremt tettpakket timeplan.

– Jeg kan bare snakke for Sparta, men jeg vet sånn noenlunde hvordan det er i andre klubber også. Vi kan ikke skvise timeplanen noe mer enn vi gjør nå. Vi trener antageligvis for mye i forhold til restitusjon allerede, innrømmer han.

Nilsen sammenligner situasjonen i Norge med hvordan de løser ting i andre land. Sverige er blant de ledende innenfor arbeid med skader, og skadeforebygging, mener han. Han mener Sverige har funnet en god løsning.

SPARTA: Sjur Robert Nilsen er hovedtrener for Sparta Ishockey. Foto: Carina Johansen

– Over grensa så er det vanlig å ha heltidsansatte fysioterapeuter og massører. Det tror jeg tar bort en del belastningsskader og slitasjeskader over tid. Der har de et lønnet, medisinsk apparat. Det er det ikke mange klubber som har i Fjordkraft-ligaen, forteller Nilsen.

Burde klubbene heller investere i en fysioterapeut over en ekstra spiller?

– Idretten vet jo det at det ville være fordelaktig. Men det er hele tiden en prioriteringssak med den økonomien man har, sier Nilsen.

Ser til Sverige

Unggutten Kenneth Pappalardo Guldbrandsen spiller for øyeblikket sin første sesong i Fjordkraft-ligaen. Ringerike-spilleren har tidligere spilt for Skellefteå i Sverige, og fått tre kamper i SHL. Han forteller at Norge har mye å lære av svenskene.

RINGERIKE: 20-åringen Kenneth Pappalardo Guldbrandsen spiller for øyeblikket sin første sesong for Ringerike Panthers. Foto: Emma Sofie Sørli

– Det jeg kan si om forskjellen mellom Sverige og Norge er det at i Sverige kunne jeg bli sendt hjem med en liten skade og få fysioterapeut og tilrettelagte øvelser med en gang noe skjedde. Sånn er det ikke alltid her, forteller Pappalardo.

Hvorfor tror du situasjonen er annerledes i Norge?

– Det er tøffere her også fordi man ikke har så mange spillere å lene seg på, så da må du kanskje spille med en liten skade. Kanskje du tar det litt roligere på trening, men spiller fult ut på kamp, forteller Pappalardo Guldbrandsen.