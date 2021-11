Van Gaal i rullestol etter ulykke. Måtte kjøres rundt på treningsfeltet

Dramatisk oppladning til skjebnekampen for Louis van Gaal.

Tirsdag: Se Nederland-Norge på TV 2 kl. 20.00

Den nederlandske landslagssjefen Louis van Gaal (70) skadet seg på vei hjem fra trening søndag. Da han skulle stige av sykkelen skled han og slo hoften. Han ble undersøkt på sykehus i etterkant og fikk beskjed om at det ikke var nødvendig med operasjon.

På mandagens treningsøkt ble van Gaal kjørt rundt i et kjøretøy som kunne minne om en gartnerbil.

– Fysisk går det ikke bra, men hjernen min fungerer som den skal. Jeg har veldig vondt, og den minste bevegelse av hoften gjør veldig vondt. Derfor sitter jeg i rullestol og i en golfbil under treningsøkten, sier van Gaal på mandagens pressekonferanse og informerer om at det handler om et mindre brudd i hoftebeinet.

Landslagssjefen var ikke fysisk til stede på pressekonferansen og var med på skjerm. Men til tross for smertene var van Gaal i strålende humør.

– Hjernen min fungerer jo, så jeg kan tenke. Jeg skal gjøre alt som jeg pleier å gjøre, og coaching er verbalt og det får jeg til så lenge hjernen fungerer, sier van Gaal med et smil.

Tidligere mandag uttalte Nederlands fotballforbund at van Gaal ville gjøre alt han kunne for å komme seg til tirsdagens kamp mot Norge. Men om landslagssjefen blir sittende i rullestol under kampen, eller om det blir andre løsninger er ennå uvisst.

– Jeg vet ikke hvilken metode vi velger, men jeg er alltid positiv, sier landslagssjefen.

Assistenttrener Henk Fraser kjørte Van Gaal rundt på treningsfeltet mandag.

Van Gaal holder pressekonferanse foran Norge-kampen klokken 13.30. Avisen Algemeen Dagblad skriver at apparatet rundt Nederlands landslag jobber med hvordan landslagssjefen skal lede laget tirsdag.

Nederland sikrer puljeseier med minst uavgjort mot Norge. Van Gaals lag ga fra seg 2-0-ledelse mot Montenegro og klarte bare 2-2 lørdag.