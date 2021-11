Fikk hjertet knust av Jakten-Stefan – slik har hun det i dag

Jakten på kjærligheten har nå begynt å bli alvor for både bøndene og frierne. Etter lenger tid sammen i intime omgivelser har samtlige av frierne begynt å få følelser – noen sterkere enn andre.

Denne uken måtte bonden Stefan Gundersen (50) igjen velge hvilke frier han dessverre ikke så en fremtid med. Han følte valget var såpass tøft at han måtte få støtte fra programleder Gunhild Dahlberg (43), som tok turen til gården. Valget falt så på Lene Johannessen (46) – som knakk sammen i tårer.

– En sånn mann vil jeg ha

Etter at Gundersen har fortalt Johannessen at det er hun som blir sendt hjem, tar hun en prat med Dahlberg. Hun forteller programlederen at hun ikke har det noe bra, samtidig som tårene triller.

– Jeg trodde det var noe der, men jeg tok feil, sier hun i episoden.

Da TV 2 ringer Johannessen for å høre hvordan det går med henne i dag, kan hun fortelle at det går bedre.

– Jeg var veldig skuffet da jeg måtte dra hjem, men det gikk over. Det ble ikke noe kjærlighetssorg, forteller hun over telefon.

– Det var veldig spennende å være med, og jeg er takknemlig for at Stefan inviterte meg med på gården. Jeg hadde det veldig fint, fortsetter hun.

Johannessen visste tidlig at hun var svært interessert i bonden, og følte en umiddelbar attraksjon da hun så TV-presentasjonen hans i vår.

– Jeg så på presentasjonen og syns han virket så varm og god, og det var akkurat som han pratet til meg. Jeg tenkte at «en sånn mann vil jeg ha», forteller hun om førsteinntrykket.

Inne på gården ble følelsene hun hadde bare forsterket, noe som gjorde avskjeden med bonden ekstra emosjonell og tung.

– Det er tøft å være med, for følelsene blir ti ganger sterkere der inne, forklarer hun.

Brutal prosess

Hun forteller at dumpingen kom som et sjokk, ettersom de rett før hadde tilbragt mye tid sammen – mer enn hva som hadde blitt vist på TV.

– Den daten vi hadde før valget var veldig fin. Jeg trivdes best i armkroken hans, jeg følte meg trygg der. Det var den beste plassen å være, forteller hun.

Hun forteller også at hun opplevde prosessen med å bli sendt hjem som «brutal», ettersom at hun ikke fikk særlig mer tid sammen med noen før hun måtte sette seg i bilen og reise hjem.

– Det er helt greit at han valgte noen andre, men det hadde vært fint å vite hvorfor før jeg dro, sier hun.

Å komme hjem igjen etter oppholdet på gården, og ut av «Jakten-boblen», opplevde hun som rart.

– Det er så intenst, og du føler du er i en annen verden med bare ukjente mennesker. Men hele produksjonen tok veldig godt vare på oss, det var alltid noen vi kunne prate med om vi trengte det, forteller 46-åringen.

– Passet ikke som kjærester

Da TV 2 ringer Jakten-bonden for å spørre hvorfor valget falt på Johannessen, forklarer han at det var et vanskelig valg å ta.

– Jeg husker jeg grublet mye den kvelden og natten. Jeg gikk litt frem og tilbake, men endte tilbake på det sted som jeg hadde tatt utgangspunkt i – Lene og jeg passet ikke som kjærester, forklarer Gundersen over telefon.

Bonden forteller at selv om han hadde en god relasjon med frieren, så var det likevel noe som gjorde at han følte det ikke kunne bli dem to.

– Jeg merket at hun var på et annet sted enn meg. Hun var nok kommet litt lenger i kjærlighetsprosessen enn meg, og jeg var lenge usikker på om jeg ville komme dit hun var, forklarer han om valget.

– Så falt valget på at jeg ikke trodde jeg kom til å komme dit hun var. Derfor måtte jeg la henne gå, konkluderer han.

Stolt av seg selv

Selv om det ikke gikk veien i bonderomantikken for Johannessen, har hun hatt en veldig fin opplevelse, og er glad hun valgte å sende brev til bonden.

– Jeg angrer ikke. Jeg har hatt en kjempeopplevelse, konstaterer hun.

– Jeg veldig stolt av meg selv for at jeg har turt å vise følelser og hvem jeg er.

Hun forklarer også at hun ønsker Gundersen alt godt, og at hun er takknemlig for at han ønsket å bli kjent med henne.

– Jeg ønsker Stefan alt godt, og håper han finner kjærligheten.

Da TV 2 spør henne om hun fortsatt er singel, så er svaret ja. Men hun har fortsatt sterk tro på at den rette mannen vil dukke opp.

– Jeg har det veldig bra, og jeg gleder meg til det dukker opp en flott mann som er ment for meg – jeg vet han finnes der ute et sted, avslutter hun.

Jakten på kjærligheten ser du mandager kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.