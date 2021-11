Kritisk til SVs klimaavgift: – Må være rettferdig

SV-leder Audun Lysbakken og partiets finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski (SV), presenterte mandag kravene de tar med seg inn i budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De pekte på klimatiltak og velferdsordninger som fokus for budsjettet.

– Vi skal omfordele rikdom og spre makta. Det er det SV representerer i norsk politikk. En politikk for de mange, og ikke for de få, innledet Kaski.

I budsjettet la de frem en rekke mål og tiltak, deriblant et ønske om 70 prosent utslippskutt innen 2030, gratis SFO og å øke skatter og avgifter med 20 milliarder.

– Må være rettferdig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener SV må forberede seg på forhandlinger.

– SV kan ønske mer av noe og mindre av noe annet, men vi må ha flertall for et budsjett i Stortinget. Den jobben skal vi gjøre dagene som kommer, sier Støre.

Regjeringen ønsker, i likhet med SV, å øke CO2-avgiften. Statsministeren mener imidlertid Arbeiderpartiets ønskede økning på 28 prosent er en kraftig økning. SV på sin side ønsker en økning på 50 prosent.

– Det må være rettferdig. Vi må gjøre det på en måte som gjør at vi får folk med, sier Støre.

Behøver flertall

Støre mener Aps forslag til CO2-kutt er et kraftig signal, til tross for at de legger seg 22 prosent lavere enn SV gjør i sitt forslag.

– Å forhandle med SV her er på områder vi er enige om retningen. Så kan vi kanskje ha litt ulikt syn på doseringen, sier Støre.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt spriket mellom Ap og SV er for stort, men understreker at målet er enighet.

– Vi må få flertall, og det må vi gjøre med SV. Det skal forhandles og vi skal jobbe for en enighet, sier statsministeren.

– Et budsjett for redusert verdiskaping

FrPs finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, er ikke imponert over budsjettforslaget til SV.

– Dette er et budsjett for redusert verdiskaping, dårlige velferdsordninger og økte utgifter for folk flest. SV forsyner seg grovt med den ene hånda og gir noe tilbake med den andre, sier Limi.

Han sier familier med egen bolig får en skattesmell av SV når man nå skal innføre inntektsbeskatning av folks bolig som kommer i tillegg til eiendomsskatt som mange må betale rundt i landets kommuner.

KRITISK: Hans Andreas Limi (FrP) er ikke fornøyd med SVs budsjettforslag. Foto: Terje Pedersen

– SV skal dobbelbeskatte norske boligeiere og går til angrep på den modellen som har vært vellykket i Norge om at flest mulig skal kunne eie eget hjem. FrP mener at folks bolig er et hjem og ikke et skatteobjekt, sier Limi.

Kaller klimatiltakene symbolske

Han reagerer kraftig på at SV vil øke pumpeprisene på diesel og bensin, og sier det kommer på toppen av allerede skyhøye avgifter.

– SV angriper norske bilister gjennom høyere drivstoffpriser og gir en dobbeltregning både gjennom en ekstrem økning i CO2-avgiften. Dette kommer i tillegg til økning i engangsavgiften som gjør mange ladbare familiebiler dyrere, noen så mye som 80 000 kroner, sier Limi.

SV foreslår å kutte investeringene i veiformål med tre milliarder mer enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet, samtidig som de foreslår økte bompenger. SV foreslår heller ingen endringer i elavgiften, til tross for rekorddyr strøm den siste tiden.

Limi er kritisk til at SV også ønsker å ta imot flere kvoteflyktninger, og kaller klimatiltakene symbolske.

– Det er oppsiktsvekkende at SV vil ha seks nye «månelandingsprosjekter» med CO2-fangst og lagring. Dette er et symbolsk klimatiltak og regningen for sløsingen sendes norske boligeiere- og bilister, sier Limi.