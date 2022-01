Få bilmerker har så mange ikoniske modeller som Italienske Lancia. Det skulle vel holde å nevne billegender som Fulvia, Stratos, 037, Aurelia og Delta.

Men man kan ikke leve på gammel storhet alene. Det har Lancia virkelig fått erfare. I global sammenheng er de en bitteliten produsent.

De siste årene har de kun hatt en eneste modell. Nemlig småbilen Ypsilon. Den har kun blitt solgt på det italienske hjemmemarkedet. Og mange har fryktet at Lancia var i ferd med å forsvinne helt.

Man kan like det – eller mislike at det skjedde, men trolig ble redningen for Lancia at de ble innlemmet i Stellantis-gruppen.

Stellantis er et relativt nytt selskap som ble dannetet ved en fusjon mellom franske PSA (Blant andre Peugeot, Opel og Citroën) og italienske Fiat Chrysler Automobiles (Blant deres merker var Jeep, Fiat, Alfa Romeo og altså Lancia). I alt finnes 12 merkenavn under Stallantis-paraplyen. Målet til Stellantis er å bli en av verdens største bilprodusenter.

Jean-Pierre Ploué er ny designsjef hos Lancia. Han får mye å gjøre framover, men gleder seg til combacket.

Elektrifisering

Et av bilmerkene det skal blåses nytt liv i er altså Lancia. Nå får de tilgang til ny teknologi og plattformer som danner grunnlag for flere nye modeller. Så får man heller leve med at samme teknikk langt på vei vil finnes i flere andre bilmerker og modeller.

– Gjenfødelsen av Lancia er en virkelig spennende utfordring. Lancia er et ikonisk merke, som skal gjøre comeback til sin historiske posisjon i Europa. Det sier den nye designsjefen Jean-Pierre Ploué, i en pressemelding.

En stor del av Lancias fremtid er naturlig nok elektrifisering. Målet er å være et helelektrisk bilmerke innen 2024. Det bekreftes også at de nå skal ut over Italias grenser igjen. Belgia, Frankrike, Spania, Tyskland, Østerrike og Storbritannia står på lanseringslisten. Norge eller andre skandinaviske land er ikke nevnt i de første planene.

Dette er Lancia Ypsilon, den eneste modellen man får kjøpt ny i 2021. Den selges kun i Italia. 75 prosent av kjøperne er kvinner.

Tre nye modeller på gang

Lancias administrerende direktør, Luca Napolitano, forteller at målet er at Lancia skal kapre kunder fra blant annet Volvo, Mercedes og Tesla. Veien dit skal nås ved hjelp av italiensk design og eleganse og en fantastisk kvalitet. Alt i følge Napolitano.

Første bil ut i comebacket blir en ny Ypsilon. Den skal bygges på Stellantis sin småbilplattform. Ypsilon vil være tilgjengelig både som hybrid og som helelektrisk. Det er naturlig å tenke synergier fra Peugeot 208 og Opel Corsa her.

Senere kommer flaggskipet Aurelia. Den blir en stor crossover og vil kun fåes som elbil.

Etter den kommer en ny elektrisk og kompakt femdørs kombi, som trolig blir hetende Delta. Et annet legendarisk Lancia-navn. Etter alt å dømme med teknikk fra Peugeot 308 og Opel Astra.



