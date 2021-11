Da Haakon (39) viste Van Dijk hva han gjorde feil, fikk han en iskald respons

Se Nederland-Norge på TV 2 og Play tirsdag fra klokken 20.00!



Det er langt fra nedrykksdrama på Fram Stadion i Larvik til gruppefinale i VM-kvalifiseringen mellom Nederland og Norge.

Men på veien dit har Fram Larvik-trener Haakon Lunov vært trener for Nederlands landslagskaptein Virgil van Dijk, av mange regnet som verdens beste midtstopper.

Noen status som verdens beste var han derimot langt unna i 2014 - den gangen de begge hadde Celtic som arbeidsgiver og Lunov var en del av Ronny Deilas trenerapparat.

– Vi gikk raskt inn i Champions League-kvalifiseringen, der det ikke gikk spesielt bra. I tillegg startet ligaen, og det gikk heller ikke bra. Med sånne resultater måtte vi gjøre noen grep, blant annet med Virgil, som ikke spilte veldig god fotball. Derfor måtte vi snakke med ham, forklarer Lunov.

TØFF PERIODE: Virgil van Dijk (liggende) fortviler under Champions League-kvalik mot slovenske Maribor høsten 2014. I denne perioden var nederlenderen skyldig i mange baklengsmål - noe som resulterte i to oppvaskmøter. Foto: Jeff Holmes

Ikke interessert i prat

Det skotske mesterlaget hadde fått en brutal start på sesongen. De ble knust 1-6 av Legia Warszawa før de likevel snek seg videre, fordi en ikke spilleberettiget spiller hos polakkene hadde fått fire minutter på banen.

Den ekstra sjansen ble sløst vekk med tap i neste runde mot slovenske Maribor, samtidig som det ble tap mot lille Inverness i ligaen.

Midt oppi dette var altså Virgil van Dijk alt annet enn den uovervinnelige forsvarskjempen han ofte har vært de siste årene.

Det første oppvaskmøtet gikk dårlig.

SLO TILBAKE: van Dijk viste med handling, og ikke ord, at han tok kritikken til seg. Foto: Jeff Holmes

– Først tok vi ham inn på kontoret og snakket om hva han trengte å bli bedre på, hva han måtte utvikle. Men både i kroppsspråk og svarene vi fikk var det veldig tydelig at han ikke var interessert i den type snakk. Vi fikk heller ingen effekt av møtet, for han fortsatte å spille dårlig, sier Lunov.

På instruks fra hovedtrener Deila fikk Lunov jobben med å sette sammen med slags «skrekkvideo» av alle de dårlige involveringene til nederlenderen, der han enten var direkte skyld i baklengsmål eller store sjanser til motstanderen.

Så ble van Dijk kalt inn til et andre møte, der Lunov gjennomgikk alt midtstopperen gjorde feil i minste detalj.

– Da følte jeg at vi traff spikeren på hodet. Det traff noe i ham, som ga en effekt. Du kunne se at det smertet ham og at det gjorde vondt inni ham, men det var det samme kroppsspråket og holdningen i samtalen som i det første møtet. Det var et iskaldt blikk, og veldig liten interesse av å ha noen interaksjon i samtalen, om hva som må gjøres og bli bedre. Det var bare «are you finished now?»

Annerledes mentalitet

Lunov opplevde likevel en markant endring hos van Dijk i etterkant av videomøtet.

– Det gjorde nok såpass vondt at han tenkte at han måtte sørge for aldri å sitte i et sånt type møte igjen. Jeg oppfattet at han responderte veldig positivt ute på banen. Det er også min erfaring med topp, topp spillere, som har mentaliteten til å håndtere den type tilbakemeldinger. Fordi de vet at intensjonen er god, og fordi de har en ambisjon om å bli bedre.

I dag ser Lunov på erfaringen som en av de beste i trenerkarrieren, med tanke på hvor ulik responsen fra van Dijk var sammenlignet med hva han var vant med fra tilsvarende situasjoner med norske spillere.

– Det var en helt annen type mentalitet og holdning enn jeg var vant med fra norsk fotball.

– Hvordan var du vant med at en spiller reagerte?

– I det første møtet ville en vanlig norsk spiller vært mye mer involvert i diskusjonen, om hvordan han skulle forbedre seg, hva som skulle til og så videre. Min erfaring med de fleste norske spillere er at de mer imøtekommende på å ha en god samtale om utvikling og det å bli bedre. Ta for eksempel Martin Ødegaard, som jeg også har jobbet tett og godt med. Der var det i langt større grad en interaksjon i en samtale om hvordan han skulle bli bedre. Med van Dijk ble det en monolog, sier Lunov og ler.

MÅ UNNGÅ TAP: Virgil van Dijk og Nederland har presset på seg foran tirsdagens gruppefinale mot Norge, der de risikerer å gå glipp av VM med tap. Foto: STEVO VASILJEVIC

Ble verdens beste

Men ifølge Fram Larvik-treneren gjorde van Dijk knapt en stor feil resten av sesongen, etter det andre møtet.

I 2015 ble han solgt til Southampton, før han havnet i Liverpool to år senere.

– Er det moro å tenke på at du var trener for en som ble verdens beste midtstopper?

– For meg er det en referanse jeg alltid kan vende tilbake til. For å ta nye nivåer trenger man referanser på hva som skal til. Den dagen jeg eventuelt møter en sånn karakter igjen kan jeg gjenkjenne typen.

– Han sa ikke «hvem f*** er du?», liksom?

– Ha-ha, nei, det sa han aldri. Han sa bare «are you finished now?»

– Hva slags relasjon hadde du til van Dijk?

– Jeg hadde et godt forhold til Virgil. Det var heller andre hendelser i Celtic-tida som jeg følte litt på enn de møtene vi hadde med ham, sier Lunov og ler.

39-åringen mener van Dijks største styrke på banen er at han alltid er i mental balanse.

– Han er en veldig balansert fyr, veldig rolig, og har på mange måter en distanse til livet som toppspiller på det nivået. Jeg tror det er en forutsetning for å håndtere trøkket som er på spillerne i dagens fotballverden, sier Lunov.