Innføringen av koronapasset utsettes

Under fredagens pressekonferanse sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at de vil åpne for at kommunene kan ta i bruk lokale koronapass.

Støre sa også at løsningen kunne bli tatt i bruk umiddelbart.

Vurderer bruk i hele landet

Men løsningen er ikke på plass, og FHI tror det kan ta noe tid før den blir det.

Gahr Støre bekrefter til TV 2 mandag formiddag at bruken av koronapass i Norge vil være klart i løpet av noen dager.

– Slik jeg hører fra helsemyndighetene vil det ta noen dager ut i denne uken for å få på plass de tekniske løsningene som må fungere, men det er rett rundt hjørnet, sier Støre.

Statsministeren understreker at det er opp til kommunene selv å avgjøre hvorvidt de vil ta det i bruk.

– Nå har vi en normal hverdag men et høyt beredskapsnivå og kommunene avgjør hva de må gjøre for å håndtere situasjonen lokalt. Vi har ikke sagt at dette skal innføres over hele landet nå, men vi vil vurdere det fremover i lys av smittesituasjonen, sier han til TV 2.

Blir utsatt

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø har vært tydelig på at de ønsker å innføre koronapass allerede fra tirsdag av.

– Vi er klare så fort formalitetene fra regjeringen er lagt til grunn. Det er en del forskrifter regjeringen må vedta både på det juridiske og det praktiske, som må på plass, sa Wilhelmsen til TV 2 fredag.

Men det tar altså lengre tid før passet kan bli innført i Tromsø.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen opplyser mandag formiddag at koronapasset tidligst kan innføres fredag.

– Det er veldig forståelig at det tar tid å få på plass forskriften, og det er bra om vi får det på plass før helgen, sier Wilhelmsen til TV 2.

Må lage forskrift

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sa søndag at det er flere avgjørelser som må på plass for koronasertifikatet kan tas i bruk.

– Regjeringen må fastsette en forskrift på dette, og så må vi jobbe for å få på plass de tekniske løsningene. Og så må arrangørene legge til rette for å kunne ta det i bruk, sa han.

Saken oppdateres!