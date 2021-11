Ny Qatar-rapport med knusende dom: – Verre enn noen gang

Amnesty International har sjekket forholdene for migrantarbeiderne i Qatar, ett år før VM.

I rapporten, som TV 2 har fått tilgang til, tegnes fortsatt et meget dystert bilde av arrangørlandet;

•Migrantarbeidernes dødsfall forblir dårlig undersøkt;

•Manglende lønnsutbetaling er fortsatt utbredt;

•Voldelige arbeidsgivere slipper straff;

•Noen arbeidsgivere er imot eller forbyr arbeidsinnvandrere fra å bytte jobb;

•Migrantarbeidere blir fratatt retten til å danne og bli med i fagforeninger.

En av dem som intervjues i rapporten, Aisha, som jobber i servicesektoren i Qatar, måtte betale fem ganger egen månedslønn for å få lov til skifte jobb.

Flere opplever også trusler fra arbeidsgivere som vil ha dem til å signere kontrakter mot deres vilje.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, er nådeløs når han beskriver situasjonen bare ett år før avspark.

– Denne rapporten viser at reformene ikke bare har stagnert, men faktisk i noen tilfeller har utviklet seg negativt ved at vi ser en tilbakegang til de verste aspektene av kafala-systemet på bekostning av migrantarbeidernes menneskerettigheter.

BYGGER VM-ARENAENE: Amnesty hadde forhåpninger om at reformene som Qatar begynte på i 2017 skulle føre til betraktelige forbedringer i livene til migrantarbeiderne i landet. Foto: Amnesty International

Generalsekretæren påpeker at Qatar og Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har arbeidet med forberedelsene til dette mesterskapet i over 10 år.

–Amnesty International er dypt skuffet over at Qatar ikke i større grad har innfridd løftet om å verne om menneskerettighetene til de nærmere to millionene migrantarbeiderne i landet, sier Egenæs.

– NFF har et klart ansvar

Kafala-systemet knytter fremmedarbeideres oppholdstillatelse til deres kontrakt med arbeidsgiveren.

Det begrenser arbeidernes mulighet til å bytte jobb og hindrer mange i å forlate landet uten arbeidsgivernes tillatelse.

I 2017 innførte VM-vertskapet flere reformer som skulle bedre livene til migrantarbeidere i Qatar.

Men Qatar har ikke innfridd løftene de ga, skriver Amnesty i sin rapport.

Som en sikkerhetsvakt uttaler i en intervju med Amnesty;

«...endringen kom på papiret, men på bakken har det ikke endret seg... Når du går inn i selskapet og blant arbeiderne [ser du at] bare en veldig liten endring har skjedd. Det er fortsatt forferdelig.»

ØVERSTE ANSVAR: Hassan Al Thawadi (t.v), generalsekretær for Qatar-VM og FIFAs generalsekretær Fatma Samoura. Foto: HANDOUT VIA REUTERS

Også FIFA får kritikk av Amnesty.

– FIFA er den aktøren som kunne ha bidratt til å legge press på qatarske myndigheter. Det har nesten ikke skjedd. Snarere har FIFA latt arrangørene slippe unna, der de kunne ha betydd en positiv forskjell, sier Egenæs.

Nå må drastiske grep tas raskt, og FIFA og NFF har et klart ansvar, ifølge Egenæs.

– FIFA må fremme offentlig kritikk av utnyttelsen av migrantarbeidere i Qatar, og være tydelig på at det forventes at vertskapet for fotball-VM klarer å ivareta menneskerettighetene.

– NFF bør fokusere all sin innsats på håndhevelsen av reformene som er påbegynt, sier Egenæs.

BUDSKAP PÅ T-SKJORTE: Landslagssjef Ståle Solbakken har vært en av de tydeligste stemmene i Qatar-debatten. Foto: SAVO PRELEVIC

Han sikter da til at NFF må legge press på at Qatar blant annet må avvikle kafala-systemet, stanse lønnstyveri, og sørge for tilrettelagte tvistemekanismer.

– I tillegg må de kreve et styrket inspeksjonsapparat og at migrantarbeiderne skal kunne fagorganiseres, sier Egenæs.

Fotballforbundet synes at det er bra at Amnesty fortsetter å sette kritisk søkelys på mangelfull implementering av reformene i Qatar.

– Vi deler bekymringen og har løpende kontakt med Amnesty. Vi jobber systematisk med rådene Amnesty har gitt oss i tidligere rapporter og vil nå gå inn i denne rapporten for å vurdere de anbefalingene de denne gangen retter til oss som forbund, skriver Gro Tvedt Andersen til TV 2 i en SMS.



NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt fortsetter;

– Vi er enige med Egenæs i at vi håper arbeidet vi og andre forbund gjør mot FIFA øker presset mot Qatar, og fører til at reformene som var i gang kommer på sporet igjen.

Amnesty oppfordrer fotballforbundene til å gjøre følgende: Aktivt og offentlig oppfordre FIFA til å iverksette tiltak for å sikre at rettighetene til migrantarbeidere blir respektert før og under mesterskapet i 2022.

Be om møter med FIFA og arrangementskomiteen for å diskutere hva de har gjort bedre rettighetene til migrantarbeidere, der det bes om svar og kreves bevis. Innholdet i disse møtene, detaljene om hva som er blitt krevd og svarene på disse kravene bør offentliggjøres.

Sikre at relevante tjenesteleverandører respekterer rettighetene til arbeidsinnvandrerne de ansetter. Gjennomføre sin egen screening av disse leverandørene, for å sikre at rettighetene blir overholdt og effektivt implementert.

FIFA: – Betydelige forbedringer

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), bestrider Amnesty sine uttalelser overfor TV 2.

– FIFA World Cup har bidratt betydelig til en forbedring av arbeidsforholdene i Qatar, spesielt gjennom de økte standardene satt av Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC) gjennom sitt Workers' Welfare-program, skriver FIFA i en e-post til TV 2.

FIFA mener dette programmet har blitt anerkjent gjentatte ganger av eksperter og fagforeninger gjennom årene.

– Som det fremgår av en fersk FN-rapport, utgjør det «imponerende endringer» og «gjennomgripende reformer» i landet. Disse tiltakene har også sett forbedringer for arbeidere som ikke er direkte involvert i leveringen av FIFA World Cup, skriver FIFA videre i e-posten.

Les hele svaret til FIFA nederst i saken.

– Norge bør slå hardere

Under Qatar-utvalgets utredning tok toppklubbenes representant Tom Høgli og Kjersti Løken Stavrum (styreleder i norsk PEN) dissens i boikottspørsmålet.

Duoen stilte klare krav til tiltak og forbedringer hos neste års VM-arrangør, og at det måtte gjøres en ny vurdering av menneskerettighetssituasjonen før avspark.

– Det er dypt problematisk det vi ser og opplever. Arrestasjoner av mennesker som ønsker å fortelle om forholdene, trusler mot Josimar og denne rapporten fra Amnesty, er eksempler som forteller om en utvikling som i hvert fall ikke er på rett vei, sier Høgli til TV 2.

HASTER: Tom Høgli, som snudde i boikott-spørsmålet, mener NFF ikke kan stå alene i arbeidet med å bedre forholdene i Qatar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Den tidligere landslagsbacken med 49 A-kamper påpeker at dersom det viser seg at de vedtatte reformene er blitt enda svakere, og at utviklingen i Qatar generelt går feil vei, kan det se ut til at internasjonal fotball ikke får til å gjøre en forskjell inn mot dette mesterskapet.

– Det er skuffende å se at selv når det er rettet kritiske øyne mot Qatar og neste års VM, så fortsetter likevel den ene avsløringen etter den andre å strømme inn, sier Høgli.

Han mener det haster for å få til en endring.

– NFF gjør en veldig god innsats og jobber hardt med de 26 punktene som ble vedtatt på Fotballtinget. Men de kan ikke stå alene og de nordiske landene har press på seg når de nå skal besøke Qatar i desember. Vi trenger en opptur og resultater nå.

Norsk Supporterallianse (NSA) var blant dem som ønsket en boikott av Qatar-VM da spørsmålet var oppe på det ekstraordinære fotballtinget.

– Jeg skulle ønske vi tapte kampen om boikott til en løsning som faktisk fungerer, men det virker ikke som om dialog har gjort det. Både denne rapporten og trusselen om søksmål mot Josimar viser det, sier Ole Kristian Sandvik i NSA

Sandvik er ikke overrasket over den nye Amnesty-rapporten, og mener det er et alvorlig problem at FIFA ikke vil gjøre mer.

– Norge prøver, men vi har for liten gjennomslagskraft. Vi bør slå hardere.

– Er boikott det eneste virkemiddel du tror ville hatt en effekt?

– Jeg er usikker på om boikott av fotball-VM hadde gjort forholdene bedre for arbeiderne i Qatar, men det hadde i det miste fått temaet lenger opp på agendaen i FIFA.

Landslagsmarkeringer legges merke til

John Peder Egenæs i Amnesty Norge mener det er viktig at Herrelandslaget i fotball fortsetter sine markeringer.

HOLDER PRESSET OPPE: Landslaget med markering før VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Norge og Gibraltar på Ullevaal Stadion. Foto: Lise Åserud

– Det legges merke til i Qatar og er med på å holde presset oppe.

– Hva tenker dere om boikott nå, endrer denne rapporten på deres synspunkt?

– Amnesty International tar ikke stilling til om fotballforbundene burde boikotte fotball-VM eller ikke. Vår oppgave er å dokumentere og avsløre menneskerettighetsbrudd, og så jobber vi sammen med en rekke aktører for å skape et sterkt trykk på de ansvarlige aktørene, myndighetene i Qatar og FIFA.

Dette svarer FIFA om Amnesty-rapporten:

«FIFA World Cup har bidratt betydelig til en forbedring av arbeidsforholdene i Qatar, spesielt gjennom de økte standardene satt av Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC) gjennom sitt Workers' Welfare-program.

Robustheten til dette programmet har blitt anerkjent gjentatte ganger av eksperter og fagforeninger gjennom årene, og som det fremgår av en fersk FN-rapport, utgjør det «imponerende endringer» og «gjennomgripende reformer» i landet. Disse tiltakene har også sett forbedringer for arbeidere som ikke er direkte involvert i leveringen av FIFA World Cup.

Siden FIFA World Cup 2022 ble tildelt Qatar, har det vært en stor kollektiv innsats fra lokale myndigheter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen for å oppnå bredere lovgivningsendring på området for arbeidernes rettigheter. I fjor ble det kunngjort en region-første permanent minstelønn og skroting av ingen innsigelsesattester. Disse endringene, i tillegg til fjerning av utreisetillatelser, har signalisert slutten på "kafala"-systemet og har blitt anerkjent av internasjonale organisasjoner, som International Trade Union Confederation, BWI, ILO og Senter for Sport og Menneskerettigheter.

Som alltid når det kommer til store arbeidsreformer er det fortsatt arbeid som må gjøres for at disse endringene skal implementeres fullt ut på tvers av arbeidsmarkedet, men reformene har allerede kommet hundretusenvis av arbeidere i Qatar til gode, og vi må anerkjenne den betydelige fremgangen som er oppnådd på svært kort tid, takket være engasjementet fra de høyeste myndighetene i landet.

FIFA, sammen med sine motparter i Qatar, fortsetter å implementere og ytterligere utvide de godt anerkjente systemene for å beskytte arbeidere som er involvert i forberedelse og levering av FIFA verdensmesterskap, inkludert gjennom et grundig revisjons- og overholdelsesregime med selskaper som er involvert i FIFA verdensmesterskap-relaterte aktiviteter, og et økende fokus mot tjenestesektoren når konkurransen nærmer seg. I tillegg vil FIFA fortsette å presse på for større beskyttelse av arbeidere og fremme implementeringen av de bredere arbeidsreformene i Qatar gjennom konstruktiv dialog med Qatar-myndighetene og felles innsats med andre interesserte interessenter.

Vi er sikre på at arrangementet vil etterlate en varig arv og tjene som en katalysator for bredere positiv sosial endring i vertslandet og på tvers av regionen.»