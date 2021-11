Her er Norge i Europa-toppen

Tirsdag: Se Nederland-Norge på TV 2 kl. 20.00

Med seier mot Nederland i Rotterdam er Norge sikret minst playoff. Det kan også holde til direkte VM-billett avhengig av resultatet i Montenegro-Tyrkia.

Også uavgjort og tap kan gi playoff dersom Norge får en hjelpende hånd av Montenegro.

Så langt i kvalifiseringen har Norge tatt 18 poeng på ni kamper. Kanskje ikke så imponerende i seg selv, men på én statistikk er Ståle Solbakkens menn i Europa-toppen.

– Har stått frem som lederen

Norge har nemlig kun sluppet inn seks mål på de ni kampene. Det gir et snitt på 0,66 baklengsmål. Det er også mye av grunnen til at Norge har en reell mulighet til å kvalifisere seg til VM i Qatar.

Tar man med at tre av de seks baklengsmålene kom mot Tyrkia i Malaga, forteller det at Solbakken har gjort en formidabel oppgave med å stramme opp det norske laget.

– Dette er tall jeg tror Ståle Solbakken er godt fornøyd med. Det har vært en stor glede å se de norske backene, som har vært solide defensivt samtidig som de har bidratt offensivt. Så har Stefan Strandberg stått frem som den lederen vi har lengtet etter i de bakre rekker. Han har sine begrensninger som stopper, for han er ikke Usain Bolt. Men han er utrolig smart, sterk og flink til å snakke med dem rundt seg, sier TV 2-ekspert Jesper Mathiesen.

Danmark er i en egen klasse så langt i kvaliken. Ett fattig baklengsmål på ni kamper gir et snitt på 0,11. Deretter følger Italia, Sveits og England. Norge ligger på 10. plass, foran store nasjoner som Portugal, Nederland og Belgia.

Se topp 10-listen nederst i artikkelen!

Roser midtbanen

Det har Norge gjort med tre forskjellige keepere og fem forskjellige midtstoppere. Mot Latvia var det Strandberg og Marius Lode som dannet midtlåsen. Mathiesen tror Andreas Hanche-Olsen blir makkeren til Strandberg mot Nederland.

– Det norske forsvaret får sin tøffeste test i morgen. En ting er å spille mot Latvia på Ullevaal. Det blir noe annet mot Nederland. Forsvaret må fungere optimalt om vi skal ha mulighet til å vinne, sier TV 2-eksperten, vel vitende om at det kun er Tyskland som har scoret flere mål enn Nederland i kvaliken.

– Det sier seg selv at Norge får sin tøffeste test. Det vi har vært gjennom til nå har vært ganske enkle oppgaver sammenlignet med dette. Jeg synes også den norske midtbanen skal ha ros. Solbakken har alltid vært flink til å få lagene sine til å se ut som en enhet. Vi har vært flinke til å forflytte oss samlet, enten vi har presset høyt eller lavt. Da blir det mindre trøbbel for stopperne, sier Mathiesen.

Landslaget har med seg en overdådig bortestatistikk på flyet til Nederland mandag. Forrige bortetap var for to år og nesten åtte måneder siden. Solbakken har også gode minner fra borteturer i Europa. Under hans ledelse passerte FC København Milan på listen over lag med flest kamper på rad uten å slippe inn mer enn ett mål i europeiske turneringer.

– Solbakken har vist tidligere med FCK at han trives med kamper hvor han er underdog. Jeg tror han ser frem til den oppgaven som venter i morgen. Nederland har alt presset på seg. Alle forventer at Norge skal ryke ut av denne kvaliken uten at det blir mesterskap. Nå har Norge fått en bonusmulighet, og jeg håper både spillere og trenere vil elske den oppgaven, sier Mathiesen.