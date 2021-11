Ruuds viktigste hjelpere - dette er Team Ruud

I Torino befinner de åtte beste tennisspillerne i kalenderåret 2021 seg. Blant dem er norske Casper Ruud. 22-åringen fra Snarøya har lagt noen vanvittige prestasjoner bak seg dette året, og denne uken kommer også ATP-finalen på den listen.

Fem ATP-turneringsseire har nordmannen sikret seg i 2021, og det er det kun Novak Djokovic og Alexander Zverev som kan matche. Særlig imponerende var det da Ruud vant tre turneringer på rad i sommer.

Tennis er å regne som en individuell idrett og det er det jo på mange måter. Men Ruud hadde likevel aldri klart å bli nummer åtte i verden som han er i dag, vinne titler og være med i ATP-finalene om det ikke var for gode støttespillere.

– Alle er viktige brikker i teamet og jobber hardt for å nå de neste målene. Hele teamet ønsker at Casper skal ha de beste forutsetningene for å lykkes med å nå de målene. For Casper er det viktig at teamet fungerer optimalt og med en ro, slik at han kan prestere maksimalt på banen, sier manager Venke Aure til TV 2.

TRENING: Casper Ruud på treningsbanen lørdag like ved finalearenaen i Torino. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Dette er Team Ruud

Ser man på det sportslige og hva som foregår på banen er selvsagt Christian Ruud (49) nummer én for sin sønn Casper. Han er både far og hovedtrener til 22-åringen og er involvert i alt det sportslige rundt sønnen.

Christian Ruud var selv aktiv tennisspiller på 90-tallet og var på sitt beste rangert som nummer 39 i verden. Med sin erfaring og fartstid i idretten er det derfor en selvfølge at han har hovedkompetansen på selve tennis-delen. Han styrer i tillegg trenerteamet, og tok over som hovedtrener i 2018 da Pedro Rico ga seg.

FAR OG SØNN: Christian og Casper Ruud i Oslo Tennisarena i 2020. Foto: Heiko Junge/NTB.

Pedro Clar Rosselló (35) er assistenttrener for Casper Ruud. Han har selv spilt tennis på et høvelig greit nivå, men har siden valgt å gå trenerveien. Han hjelper Christian Ruud med treningsarbeidet og avlaster ham med både trening og reising.

ASSISTENT: Pedro Clar Rosselló sammen med Christian Ruud i Paris i 2019. Foto: Erik Johansen/NTB.

Han er også tilknyttet Rafael Nadal Academy, som også Casper Ruud er. Rosselló ble en del av Team Ruud da Casper Ruud knyttet seg til Nadal-akademiet i 2018.

Joachim Bjerke (27) er den tredje og siste tennistreneren til Ruud. Som 17-åring ble han norgesmester i tennis og har vært en del av Team Ruud som sparringspartner og kamerat hele veien. Han er ofte den som står på motsatt banehalvdel når Ruud trener.

I tillegg til tennistrenere har også Ruud god oppfølging på den fysiske pakken. En av dem som sørger for det er brasiliansk-norske Marcel da Cruz. Den fysiske treneren har en svært så allsidig idrettskarriere bak seg. Han har spilt basket på toppnivå, og drevet med friidrett der tresteg og lengde var hans spesialiteter. På toppen av det hele har han også en Kongepokal som bobsleigh-utøver.

Til daglig er han en del av Team Ruud og der har han ansvar for Ruuds fysikk og kropp. Da Cruz har jobbet med Ruud siden han var 13-14 år gammel.

Det nyeste tilskuddet til Team Ruud er fysioterapeut Alexander Brun. Han ble nylig ansatt i teamet. og hans oppgave er å ta vare på kroppen til Ruud. Han gjennomfører derfor behandlinger på tennisstjernen før og etter kamper og treninger. Han regnes av Team Ruud som et viktig tilskudd i arbeidet han gjør for å holde 22-åringen skadefri.

ANALYSESJEF: Øivind Sørvald. Her fra Paris 2019. Foto: Erik Johansen/NTB.

Øivind Sørvald (61) er nok i de fleste øyne mest kjent som tennisekspert for Discovery. Han har tidligere være idrettsjef i tennisforbundet hvor han nå er utviklingssjef. I Team Ruud er han en teknisk trener som leverer analyser, samtidig som han har et blikk på de tekniske ferdighetene. Han har vært tilknyttet Team Ruud siden Ruud var 12-13 år gammel.

Den som holder i trådene og sørger for at det meste er på plass er manager Venke Aure. Hun har vært manager for Ruud siden han var 13 år gammel. Hun sørger for at de økonomiske rammene er på plass slik at Ruud har mulighet til å ha det beste teamet rundt seg til en hver tid. I tillegg er hun et bindeledd mellom Ruud-teamet og media.

MANAGER: Mange unge fans ville møte tennisstjernen Casper Ruud under et promobesøk til Heming tennisklubb i Oslo i 2019. Her sammen med manager Venke Aure. Foto: Heiko Junge/NTB.

I tillegg til at Ruud har manager på plass, har han også en agent. Marijn Bal er visepresident i tennisakademiet IMG Tennis. Bal er den som overser Ruuds internasjonale turneringsavtaler i tillegg til andre avtaler. Ruud signerte med IMG da han ble nummer 1 i verden som junior i en alder av 16 år.

Helt til slutt har vi Lele Ruud. Hun er først og fremst Casper Ruuds mor, men jobber samtidig i administrasjonen i Team Ruud. Hun er den i teamet som organiserer det meste i form av reiser, bookinger, transport, dokumentasjon, visum og så videre. Hun er den som rett og slett sørget for at teamet skal være på rett sted til rett tid.