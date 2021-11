Mesterkokkens bringebærmousse

Mesterkokk Tonje Torvanger er soussjef på Statholderens Mat & Vinkjeller og kaptein på det norske kokkelandslaget junior. Her er hennes variant av en frisk og fyldig bringebærmousse.

Bringebærmousse med yoghurt

300 g fryste bringebær

75 g sukker

3 ss fersk sitronsaft

4 ½ pl gelatin

3 dl kremfløte

120 g gresk yoghurt

Fremgangsmåte:

Bløtlegg gelatin i kaldt vann. Kok opp bringebær, sukker og sitronsaft til bærene er tint og most. Trekk kjelen av varmen og løs opp gelatinen. Sil av frøene og avkjøl massen til kroppstemperatur. Pisk kremfløte og yoghurt til en myk og bløt krem, og vend inn litt og litt i bærmassen med en slikkepott.

Fordel den i porsjonsformer og sett kjølig 2-3 timer.

Tips: Denne moussen kan fryses og tas opp til tining, både til hverdag og helg. Istedenfor å lage den i porsjonsformer, kan du også lage en kake ved å legge den over en nøttebunn, brownies eller pavlovabunn.

Karamellisert hvit sjokolade:

100 gr hvit sjokolade

Fremgangsmåte:

Knekk sjokoladen opp i grove biter og legg den tett i tett på et brett med bakepapir. Sett i ovnen på 160 grader i rundt 6 minutter, eller til den er gyllen. Avkjøl og hakk fint

Karamelliserte nøtter:



250 g vann

250 g sukker

150 g pecannøtter

400 g solsikkeolje

1 klype maldonsalt

Fremgangsmåte:

Kok opp vann og sukker i en kjele. Hell nøttene oppi og la dem småkoke i ca. 10 minutter. Ta nøttene forsiktig ut og legg den over på et bakepapir. La dem tørke litt mens du forsiktig varmer opp oljen i en liten kjele. Ikke ha noe vann i nærheten og pass på at oljen ikke blir for varm.

Nøttene skal friteres gylne i ca. 5 minutter ved 160-170 grader. Ta dem over på et bakepapir og dryss over litt knust maldonsalt. La den avkjøle seg og kutt i mindre bite.

Tips: Lag en god porsjon og oppbevar på tette glas. Både karamelliserte nøtter og sjokolade er fint å ha til å pynte desserter eller kaker. De er også farlig gode å maule.

Sitroncurd:



100 g fersk sitronjus

80 g/4 stk eggeplommer

85 g sukker

160 g smør

Fremgangsmåte:

Ha sitronjus, eggeplommer og sukker i en bolle over et varmt vannbad. Rør med en visp og varm opp til ca. 82 grader, den skal tykne godt. Ta bollen av varmen og pisk inn litt og litt terninger av smør til det har løst seg opp. Sett sitroncurden kaldt i 2-3 timer