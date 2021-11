Det er ikke ofte muligheten dukker opp, men nå er en uhyre sjelden godbit fra Mercedes til salgs i Norge.

Selv om bilen bare er et par år gammel, kan vi med trygghet slå fast at dette blir et fremtidig ikon og samlerobjekt.

Det er Mercedes-AMG GT R Pro vi snakker om, superbilen det kun er bygget 750 eksemplarer av i verden.

Kun to av disse er solgt ny i Norge. Og faktisk er dette de eneste to eksemplarene i hele Norden, som er levert offisielt fra Mercedes.

Stor pågang

Da Mercedes åpnet for bestillinger av de 750 bilene tilbake i 2019, var pågangen ekstremt stor – verden over. Bilene ble revet vekk og det var ingen selvfølge at Norge skulle sikre seg to eksemplarer.

Bilen som er til salgs er utstyrt med Track Package og har derfor racingstoler og bur, som understreker racing-DNA-et.

Stor interesse for Mercedes sine AMG-modeller, og ikke minst en heftig salgsøkning de siste årene, skal ha vært et viktig argument fra den norske importøren.

Nå er altså et eksemplar til salgs, hos Targa Auto i Sandnes.

Prisantydningen for den to år gamle bilen, med 21.000 kjørte kilometer, er 2.999.000 kroner.

Nøyaktig hva bilen kostet ny i 2019 har ikke Broom fått bekreftet, men vi snakker i området tre millioner, pluss/minus, avhengig av utstyr. GT R Pro har med andre ord holdt seg svært godt i pris, og det vil den trolig også gjøre i årene som kommer.

Du trenger ikke mange fingre for å telle antall Hyacinth-røde Mercedeser på norske veier. Foto: Targa Auto

Skremmer elbil-naboen

Mercedes har ikke spart på kruttet i GT R Pro, som i 2019 var deres aller heftigste AMG-modell.

AMG GT R Pro veier ikke mer enn 1.575 kilo.

Bilen bygger på råskinnet AMG GT R, men Pro-utgaven henter flere elementer direkte fra Mercedes sin motorsport-satsning. Blant annet er understellet optimalisert i tillegg til at vekten er redusert.

Dette skal bidra til enda heftigere kjøreegenskaper, spesielt når du presser grensene på bane.

Motoren i bilen er den samme som i en «vanlig» AMG GT R. Det vil si en 4-liters V8-er på solide 585 hk og 700 Nm.

På toppen av dette får du et heftig sportseksos-anlegg, uten noen form for EU-begrensninger. Resultatet er en høylytt symfoni av buldring, spraking og drønn.

Med en GT R Pro vil du enkelt kunne skremme elbil-naboen når du fyrer opp bilen en tidlig morgen.

GT R Pro er utstyrt med et helt nytt demperoppsett. Her kan du justere både kompresjon og retur manuelt, noe som er en stor fordel hvis du vil knipe noen tideler på bane. Foto: Targa Auto

Bikker 300 km/t

Hjemme i Norge kan du ikke holde foten på gasspedalen spesielt lenge, før du bryter loven. AMG GT R Pro gjør 0-100 km/t på bare 3,6 sekunder.

Det i seg selv er imponerende med kun drift på bakhjulene. Holder du videre fjøla i bånn, gir ikke bilen seg før 318 km/t.

Kjøper du en slik bil, bør du regne innen årlig tur til Tyskland i budsjettet. Minst!

Under kan du bli med til Tyskland og Hockenheimring, når vi kjører nettopp GT R Pro, under verdenspremieren i 2019. Det hele ble et minneverdig øyeblikk – i nesten 300 km/t:

