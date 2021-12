Trym la Tour-plan som 16-åring - nå blir han tidenes yngste norske sykkelproff

Westgaard Holther vil 1.januar bytte ut Smaalenene Sykkelklubb med det italienske profflaget Drone Hopper-Androni Giocattoli - laget som blant annet har fostret opp Tour de France-vinner Egan Bernal.

Med det går 18-åringen, som ennå ikke er ferdig på videregående, den uvanlige veien direkte fra junior - til proffnivå.

– Om noen år ser jeg for meg å bli en sammenlagtrytter med spisskompetanse på tempo. I år har vi fokusert mye på tempo inn mot EM og VM, men senere ser jeg for meg å kunne bli en rytter som også går bra oppover. Håpet er å bli en rytter som gjør det bra sammenlagt i de store etapperittene, sier årets norgesmester på tempo.

DESTINASJON ITALIA: Trym Bjørner Westgaard Holther skal neste år sykle for det italienske profflaget Drone Hopper-Androni Giocattoli. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Den store Tour de France-planen

Overgangen kom svært overraskende på de fleste, men Askim-gutten «håper og tror at overgangen skal gå bra».

Det har i alle fall aldri vært ambisjonene det har stått på.

NTG Bærum har fostret Thor Hushovd, Gabriel Rasch, Mads Kaggestad, Amund Grøndahl Jansen, Andreas Leknessund og en rekke av Norges fremste syklister opp gjennom årene, men få har presentert seg for lærerne på skolen på samme måte.

– Han kom egentlig til oss med en presentasjon. Den handlet om at han skal ta hvit trøye i Tour de France i løpet av så og så mange år. Det var målet, forteller Lars Holm, som er trener på NTG.

– Det er vel ganske ambisiøst?

– Absolutt! Men det er kult at noen tør å bare si: «Det er noe jeg skal gjøre». Det er litt unorsk og uvanlig, men det er tøft å tørre å sette det på papiret.

TEMPOSPESIALIST: Westgaard Holther er norsk mester på tempo i juniorklassen av året, men har mål om å bli en god klatrer i tillegg de neste årene. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Planen var den hvite trøyen, altså å vinne ungdomskonkurransen, i Touren innen 2024, forteller hovedpersonen.

– Vi har hatt en plan siden jeg startet å sykle at vi skulle ta ungdomstrøya i Tour de France innen 2024. Det var riktignok før Egan Bernal og alle de som faktisk vinner hele Touren i ungdomstrøya slo gjennom. Vinner man ungdomstrøya nå, så vinner man jo Touren. Men det var det hårete målet, ja, sier han, og legger til:

– For meg har det vært viktig å sette seg hårete mål slik at man har noe å strekke seg etter. Å kjempe om gull i junior-VM var jo også et hårete mål når jeg begynte her, men jeg føler jo at jeg var på det nivået i år. Jeg kan fortsatt si at ungdomstrøya innen 2024 er målet, men det ser jo betydelig vanskeligere ut nå enn for noen år siden!

Risikovurdering

Westgaard Holther fikk i år sine to store mål spolert. En krasj på EM-tempoen ødela både det mesterskapet og verdensmesterskapet i Belgia senere på høsten, men NM-gullet sikret han foran den ferske verdensmesteren på fellesstart, Per Strand Hagenes.

– Han er superspennende. Han er litt individualistisk og ekstremt spennende på tempo, spesielt. Det er der han har vist seg frem mest. Han er en tøffing, tåler å trene alene, glad i å sykle og å trene, så han er superspennende, sier Holm, som peker på «det tekniske og rittspesifikke» som områder eleven kan bli bedre på.

Holm er ærlig på at de ikke anbefaler ryttere å hoppe over U23-klassen, men forklarer hvorfor de mener det er det rette å gjøre for 18-åringen.

– Vi diskuterte det lenge både med ham og flere andre. Det blir en vurdering av han som menneske. Han har en indre hardhet og en evne til å kunne være mye alene og trene alene, så det blir en vurdering av hvor mye motgang han kanskje tåler. Han vil naturligvis få en god del tøffe opplevelser der ute. Men konklusjonen vi landet på er at det blir for dumt ikke å ta muligheten han nå har fått.

– Hva er risikoen?

– Det kan være at man ikke takler nivået fysisk, første og fremst, men deretter også mentalt. Å klare å stå i å ikke skulle kjempe om seire lenger, kanskje, og ikke klare å fullføre like mange ritt som man hadde sett for seg. Det er helt klart en risiko, men Trym er ganske tøff, så vurderinga ble at han bør ta den muligheten han har fått, sier Holm.

Bernals tidligere sjef: – Ikke risikabelt

Westgaard Holther ser for seg å bli boende i Norge i noen år til før han eventuelt flytter utenlands, men har umiddelbare planer om å lære seg italiensk for å kunne kommunisere med sine nye lagkamerater.

Han peker på Chris Froome som sitt store idol, og nevner også Tom Dumoulin og Joao Almeida som inspirasjonskilder, og legger ikke skjul på at Touren er den største drømmen.

– Det er selvsagt Tour de France. Det var Touren jeg fulgte med på selv før jeg startet med sykling. Det er først etter at jeg begynte å sykle at jeg begynte å følge med på de andre rittene. Så Touren har vært det store målet, forteller han.

Hans nye sjef, ringreven Gianni Savio, forteller til TV 2 at han ser for seg at nordmannen kan bli en av de bedre sammenlagtrytterne i feltet, men er ikke enig i at det er en risiko for at steget opp i proffenes rekker kan bli for stort.

– Jeg synes ikke det er risikabelt, så lenge man lar de vokse gradvis og ikke forventer for mye for fort. Det er innstillingen jeg har hatt med alle de unge rytterne jeg har hentet, som Bernal, og resultatene siden har alltid belønnet den tilnærmingen, forteller han.